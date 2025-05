ČNB se topí ve ztrátě. Strnad požádal o půjčku české domácnosti. Držitelé bitcoinu jsou lovná zvěř

Ještě koncem března se Česká národní banka chlubila rekordním ziskem, když za loňský rok dokázala vydělat rekordních 151 miliard korun. Z loňského obrazu světového finančního a ekonomického systému ovšem takřka nezůstal kámen na kameni a alespoň prozatím je všechno jinak, i pokud jde o hospodaření tuzemské centrální banky. To se v závěru dubna propadlo do obří ztráty, přičemž důvodem jsou nejen otřesy na Wall Street, ale zdánlivě paradoxně i příliš tvrdá koruna. Naposledy měla centrální banka takto velkou průběžnou ztrátu v roce 2022. Vyplývá to z nejnovějších statistik publikovaných samotnou ČNB.

Drobní investoři vyhlížejí velký den. Na trh se totiž dostává megabalík bondů od domácího zbrojařského impéria Czechoslovak Group. Firma Michala Strnada hodlá rozprodat menším i větším hráčům dluhopisy až za deset miliard korun. Posloužit mají na expanzi v posledních letech ostře sledovaného odvětví ekonomiky, které se z někdejšího otloukánka stalo středobodem zájmu investorů. Emisi dala v polovině května zelenou Česká národní banka. Expertní obec nicméně při hodnocení Strnadovy investorské nabídky rozděluje výše nabízeného výnosu. Prý je to málo, tvrdí někteří.

VIDEO: Umělé maso budeme jíst běžně do pěti let. Za dva roky chystáme expanzi do Ameriky, říká Lauš z Mewery ve FLOW

FLOW: Umělé maso budeme jíst běžně do pěti let. Za dva roky chystáme expanzi do Ameriky, říká Lauš z Mewery • Zdroj: e15

Kdo si hodlá pořídit ojetý vůz, měl by být obzvláště ostražitý. Sousedním Německem se v současné době žene vlna pokusů o podvody, které se zločincům v řadě případů daří uskutečnit a z obětí vytáhnout v přepočtu stovky tisíc korun. Zneužívají nejen důvěryhodné značky jako Audi, Porsche, Mercedes-Benz, ale i autopůjčovny nebo automobilovou divizi bundeswehru, tedy německých ozbrojených sil. Zločinci se zaměřují jak na prodejce automobilů, tak na koncové spotřebitele, uvádí portál Automobilwoche. Podvod tohoto typu se ve velkém rozšířil také v Česku.

V Evropě přibývá případů, kdy se držitelé kryptoměn stávají terčem fyzických útoků. Jen ve Francii došlo během několika týdnů ke třem pokusům o únos osob spojených s bitcoinem a dalšími digitálními aktivy. Riziko vnímají i čeští kryptoinvestoři a podnikatelé.

V kopřivnické automobilce Tatra Trucks to vře. Důvodem je už ohlášený záměr menšinového vlastníka továrny, společnosti Promet Group, prodat část svého podílu zbrojařskému uskupení STV Group. Proti se však postavily odbory v čele se silnou organizací OS KOVO. Ta upozorňuje na možná rizika plynoucí ze skutečnosti a tvrdí, že STV v Česku zastupuje konkurenci Tatry. Situaci sleduje i většinový vlastník firmy, skupina Czechoslovak Group (CSG), který nevylučuje „zásadní změny“.