V úterý se pachatelé pokusili na denním světle v Paříži unést dceru šéfa kryptoburzy Paymium Pierra Noizata. Útočníkům se ale vysmekla. S největší pravděpodobností by následoval její odvoz v dodávce na odlehlé místo, fyzické týrání a žádost o výkupné ve formě kryptoměny. Pachatele neodradilo ani to, že nedávné podobné kriminální operace zaměřené vůči kryptopodnikatelům skončily z pohledu útočníků neúspěšně.

V lednu unesli spoluzakladatele společnosti Ledger Davida Ballanda a jeho manželku z jejich domu, policie však rukojmí osvobodila a ani z výkupného by se únosci nemohli těšit dlouho. Požadovali při přepočtu na koruny takřka čtvrtmiliardové výkupné vyplacené v kryptoměně tether, která kopíruje hodnotu dolaru. Vydavatel této digitální měny nicméně transakci zablokoval, a výkupné tak únoscům zůstalo nedostupné. I když pro Ballanda a jeho rodinu nakonec vše dobře dopadlo, během únosu mu pachatelé odřízli kus prstu.

Totéž se přihodilo na přelomu dubna a května otci jednoho z francouzských kryptoinfluencerů poté, co šedesátiletého muže v centru Paříži naložila do dodávky čtveřice maskovaných únosců. I tady nakonec úspěšně zasáhla policie a po několika dnech v zajetí ho osvobodila. Francouzské úřady nyní podle serveru Sky News prověřují, zda spolu jednotlivé případy souvisejí. Policejní akceschopnost ale sotva poslouží držitelům bitcoinu a spol. jako záruka klidného spaní. I v jiných zemích mohou být majitelé kryptoaktiv poměrně lákavým terčem.

Nedávno se například ve španělské Marbelle zachránil britský kryptospekulant před trojicí lupičů skokem z balkonu. Zlomil si oba kotníky, zachránil své kryptoměny, a hlavně život.

7 základních tipů, jak si nenechat ukrást kryptoměny Nikdy veřejně neprozrazujte, kolik bitcoinů nebo jiných kryptoměn držíte. Jejich hodnota může časem výrazně vzrůst a učinit vás cílem.

Obnovovací kód (seed) kryptopeněženky mějte napsaný na papíru nebo rytý do kovové destičky, ideálně rozdělený na části a uložený na různých místech.

Mějte jednu digitální peněženku jako návnadu, kterou lze v případě ohrožení „obětovat“. Skutečné úspory mějte v jiné peněžence chráněné například skrytým přístupem.

Některé hardwarové peněženky (například Trezor) umožňují po zadání speciálního PIN kódu smazat uložená data. Peněženku lze pak obnovit ze seedu, který máte bezpečně uložený.

Při nákupu kryptoměn preferujte služby, které nevyžadují ověření identity. Dávejte si pozor na propojení bitcoinových adres s vaší identitou.

Některé peněženky podporují takzvané skryté účty, ke kterým se přistupuje pomocí alternativního hesla. Bez znalosti tohoto přídavného hesla se do nich nelze dostat.

U peněženek s podporou funkce multi-sig nelze transakci provést bez spoluúčasti více stran nebo zařízení. Tím lze útok fyzickou silou výrazně ztížit.

Kriminálníky mimo jiné přitahuje, že na rozdíl od akcií je možné bitcoin a spol. uchovávat doma ve speciálních hardwarových peněženkách. To sice eliminuje nutnost spoléhat se na zprostředkovatele typu burzy, na druhou stranu pak dává šanci lupičům si přístup ke kryptoměnám doslova vymlátit a přeposlat si je do vlastní digitální peněženky. Transakce v bitcoinu jsou sice veřejně dohledatelné, ale nevratné. Ukradené mince tak sice mohou být sledovány, jejich navrácení nicméně není technicky možné. Obchodníci s kryptoměnami nicméně mohou odmítnout tyto prostředky směnit za eura nebo dolary.

Ve Skandinávii tento druh loupežné kriminality usnadňuje otevřenost tamních daňových záznamů, díky které si pachatelé mohou vytipovat oběti na základě údajů o jejich bydlišti a zaplacených daní z kapitálových zisků. V Norsku se podobný čin stal už v roce 2018, kdy stál bitcoin zlomek současného částky, v posledních letech k nim ojediněle došlo i ve Švédsku.

Radši otrhané tričko než pistoli u hlavy

Vzhledem k pozici Česka ve světě bitcoinu a krypta – působí zde několik celosvětově úspěšných firem a holešovická Paralelní Polis popularizovala přednáškami a konferencemi bitcoin už v době, kdy stál setinu současné ceny – jsou obavy z podobných útoků již delší dobu patrné i na místní scéně.

„Moje zkušenost je, že ti vůbec nejbohatší držitelé kryptoměn se zatáhli. Bojí se toho, že je někdo jednou sejme, namíří jim pistoli na hlavu a bude chtít jejich bitcoiny. Jasně že by je odevzdali. Za deset let v Polis jsem poznal lidi, kteří drží stovky bitcoinů. Jsou to Češi, obyčejní lidé, kteří schválně chodí ve vytahaném tričku, aby na první pohled nevypadali bohatě, “ popisoval e15 na konci roku 2023 spoluzakladatel již ukončeného projektu Paralelní Polis známý jako Roman Týc.

Místní kryptopodnikatelé se ale nechtějí spoléhat jen na nenápadnou vizáž. Například Pavel Moravec a Jan Čapek, spoluzakladatelé pražské firmy Braiins, která už přes deset let vyvíjí programy na efektivnější bitcoinovou těžbu, cíleně omezují mediální aktivity, zejména pak pořizování portrétních fotografií. Podstatnou část roku navíc netráví v Česku. To všechno ztěžuje jejich případnou dohledatelnost. Podobně se částečně i kvůli obavám o vlastní bezpečnost zachovávají spolumajitelé dalších uspěšných českých kryptofirem, kteří si nepřáli být jmenováni.

Problémy s anonymitou

Právě dosažení co možná největší nenápadnosti patří mezi několik základních rad, jak se fyzickým útokům kvůli bitcoinovému bohatství bránit. Pomůže také rozdělení přístupových kódů k peněženkám s digitálními měnami na několik částí umístěných na různá místa a podle pravověrných bitcoinerů i vyhýbání se těm službám, které při nákupu kryptoměn vyžadují ověření totožnosti. To jsou prakticky všechny velké burzy digitálních měn. Pokud by obchodníkům s kryptoměnami unikla osobní data o klientech, mohla by se teoreticky dostat až k vyděračům, kteří by si na jejich základě vytipovali oběti.

Zakladatelé SatoshiLabs proto zkoušejí nabízet alternativu velkých kryptoburz a směnáren. Jejich holding propaguje svou anonymně fungující aplikaci Vexl na směnu bitcoinů. Nefunguje jako klasická burza či směnárna, připomíná spíše sociální síť, kde se uživatelé domlouvají na směně napřímo za hotovost, bezhotovostní platbu nebo za zboží a služby.

Citelnou nevýhodou Vexlu nicméně je, že uživatel nemá jistotu nalezení obchodní protistrany. Šéfka Vexlu Lea Petrášová navíc upozorňuje, že postupující regulace míří i na fungování podobných anonymních služeb. „Opakovaně se na úrovni Evropského parlamentu například přetřásá návrh na prolomení koncového šifrování komunikačních aplikací, které zajišťují uživatelům maximální soukromí. Konkrétně my jako provozovatelé Vexlu nemáme žádný přístup k tomu, co se v té aplikaci děje,“ upozornila Petrášová na setkání s novináři. Pokud se ale kryptoinvestoři v době prudce rostoucích cen bitcoinu a spol. nedokážou udržet a chlubí se svým jměním na sociálních sítích, používáním šifrované komunikace a Vexlu tuhle zásadní bezpečnostní chybu neodstraní.

VIDEO: Česká národní banka by měla kromě zlata nakupovat i bitcoin, řekl oceněný ekonom Krištoufek v pořadu FLOW