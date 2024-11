Jít do důchodu bude výhodnější příští rok. NERV představil 12 opatření pro cestu z krize bydlení

Odejít do důchodu přesně v den dosažení stanoveného věku může v mnoha případech znamenat citelné zkrácení příjmů. Může se to týkat i těch, kteří zvažují předčasné ukončení pracovní fáze života, pro něž od října platí další zpřísňující podmínky. Letos se ale neopakuje situace z přelomu let 2022 a 2023, kdy byla dřívější penze z důvodu několika mimořádných valorizací důchodů velmi výhodná.

Dostane-li německá ekonomika rýmu, česká bojuje s chřipkou. Fráze, která však perfektně vystihuje aktuální rozpoložení autoprůmyslu v tuzemsku i u souseda na Západě. Hlavně německé automobilky objednávají méně dílů, než kolik avizovaly. I proto, že stále nevědí, zda se změní velmi přísné až nedosažitelné emisní cíle Evropské unie pro příští rok. Od nich se přitom odvíjí mix vozidel, která vyrábějí, tedy spalovací, hybridní, případně ryze elektrická. Výsledkem nejistoty je úbytek zakázek, které míří do „sedmnácté spolkové země“, a s ním spojené obavy, zastavování výroby a vyplácení snížených mezd.

Politika bydlení se nemůže zabývat jen podporou poptávky, shodují se členové Národní ekonomické rady vlády. Ve své nové strategii ke zlepšení dostupnosti bydlení vytyčili dvanáct opatření, která by měla nejen odblokovat trh, ale také uvolnit ruce obcím i těm, kteří hledají bydlení. Se strategií, kterou má redakce e15 k dispozici, již seznámili ekonomové premiéra Petra Fialu a jeho ekonomické ministry.

Povinné zálohování pet lahví a plechovek, které obsahuje novela zákona o obalech prošlo na vládě. Teď je zákon v legislativním procesu a jeho schvalování provází odpor a komplikace. Ministr životního prostředí Petr Hladík v rozhovoru pro FLOW poprvé přiznal, že to nejde podle plánu.