Liberty Ostrava v moratoriu. Důchodová reforma je neprosaditelná | e15.cz

Co vám (ne)uteklo

Největší česká huť Liberty Ostrava, kterou vlastní indický ocelářský magnát Sandžív Gupta, požádala v týdnu o individuální moratorium na ochranu před věřitelem Tameh. Krajský soud v Ostravě moratorium na konci týdne vyhlásil.

Huť Liberty zaměstnává šest tisíc lidí a nyní chystá plán na uzdravení. Ondřej Souček připravil odpovědi na nejdůležitější otázky kolem současného vývoje v ocelárně.

Hlubší změny důchodového systému, po nichž volají někteří analytici, jsou podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) politicky a společensky neprosaditelné. Pokud projde jeho reforma představená tento měsíc, schodky systému by do budoucna v průměru činily 70 miliard korun ročně. Jurečku mrzí, že především opoziční ANO nenabízí k penzijní problematice řešení. „Nechová se poctivě a zodpovědně. Každý, kdo má alespoň selský rozum, si to umí vyhodnotit,“ míní.

Pražské hlavní nádraží se má opět stát ozdobou české metropole. To si od nové odbavovací haly slibuje Správa železnic a vedení hlavního města, které představily vítězný návrh rekonstrukce, za kterým stojí architekti z kodaňského studia Henning Larsen Architects. Součástí proměny bude i rekultivace přilehlých Vrchlického sadů a výstavba nové tramvajové tratě, která pojede od nedalekého Václavského náměstí. Stavba si má vyžádat dvoumiliardovou investici.

Nové skutečnosti ale naznačují, že návrh se bude muset ještě upravit, jelikož nová odbavovací hala pražského hlavního nádraží je společně se secesní Fantovou budovou kulturní památkou.

Tento týden zemřeli diplomat a nositel Nobelovy ceny míru Henry Kissinger a významný investor Charlie Munger

Charlie Munger (1. ledna 1924 – 28. listopadu 2023)

Klíčovou vlastností úspěšného investora je trpělivost. „Velké peníze nevyděláte tak, že budete neustále nakupovat a prodávat, ale v tom, že budete vyčkávat,“ zněla jedna z nadčasových rad Charlieho Mungera, který zemřel tento týden v 99 letech. Americký investor byl dlouhé roky parťákem Warrena Buffetta v investiční skupině Berkshire Hathway. Své postřehy a trefné rady, jež si oblíbil finanční svět i média, rozdával až do velmi pokročilého věku.

Henry Kissinger (27. května 1923 – 29. listopadu 2023)

Ve věku 100 let zemřel titán západní diplomacie a nositel Nobelovy ceny míru Henry Kissinger. Ačkoli za sebou zanechává rozporuplný odkaz, který určitě ještě dlouho bude předmětem vášnivých diskuzí, zcela jednoznačně zůstane zapsán v dějinách jako nejvlivnější postava americké zahraniční politiky druhé poloviny 20. století, která se výrazně podílela na vytvoření současného světového řádu. Připomeňte si jeho nejvýznamnější činy, jimiž ovlivnil historický vývoj Evropy, Asie i Latinské Ameriky.