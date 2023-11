Liberty Ostrava v moratoriu zhubne. Chystá prodej nemovitostí | e15.cz

Komu a kolik Liberty dluží?

Celkem jde o více než tři miliardy korun. Největším věřitelem Liberty je její dodavatel energií Tameh, který eviduje pohledávky ve výši přes 1,5 miliardy korun. Podobnou sumu Liberty dlužila i státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), která huti v době pandemie poskytla garanci na úvěr a kvůli finančním problémům ocelárny půjčku nakonec musela i sama uhradit.

Dluh vůči pojišťovně se nicméně v poslední době snížil. Podle informací předsedy odborů ocelárny Romana Bečici už ocelárna poslala na účet EGAP dvě splátky představující zhruba 15 procent původního dluhu.

Komu Liberty dluží zbylé stovky milionů korun, není známo, v minulosti se však v této souvislosti skloňovali například dodavatelé surovin nebo firmy z oblasti úklidových či cateringových služeb.

Proč Liberty navrhuje moratorium?

Liberty není v dobré kondici už od jara, věřitelům ale došla trpělivost až nyní. Nejvíce nervózní byla společnost Tameh, která v posledních týdnech jednala i s ostatními věřiteli a dokončovala i vlastní návrh na insolvenci. Liberty ale Tameh nakonec předběhla, když ve čtvrtek využila nový institut, zákon o preventivní restrukturalizaci, který umožňuje ochranu před jediným věřitelem. Nejde tedy o insolvenční návrh jako takový, takže ocelárnu nechrání před jinými věřiteli.

Věřitelé ale tento krok přesto vítají. „Liberty Ostrava konečně přiznala své zásadní finanční problémy a ujišťuje, že je chce řešit. Tameh je připraven plně spolupracovat tak, aby provoz i zaměstnanost mohly být zachovány,“ říká mluvčí společnosti Tameh Patrik Schober.

Liberty v návrhu moratoria sama přiznala, že o riziku insolvenčního návrhu ze strany firmy Tameh věděla. Zároveň uvedla, že kvůli sporu s touto firmou neměla jistotu dodávek energií. Moratorium toto riziko odstraňuje.

Jaký bude další vývoj?

Z návrhu na vyhlášení moratoria vyplývá, že Liberty do 30 dní předloží „sanační“ plán, jehož součástí budou konkrétní restrukturalizační kroky. Několik úsporných opatření vyjmenovává i samotný dokument. Kromě odstavení koksárenské baterie na výrobu koksu a vysoké pece na výrobu surového železa zmiňuje například zastavení výroby neziskové válcovny drátů.

Do budoucna má s uzdravením pomoci hlavně nový strategický investor. Liberty chce také prodloužit splatnost pohledávek nebo prodat koksárenské pece i další nepotřebné pozemky a budovy. Zatímco koksárenské pece mají mít podle návrhu hodnotu až dvě miliardy korun, za nepoužívané budovy a pozemky si chce Liberty říct stovky milionů.

Získá Liberty strategického investora?

Podle návrhu už jednání se strategickým partnerem probíhá. Cílem je získat financování ve výši 150 až 200 milionů eur, v přepočtu až téměř pět miliard korun. Patrně ale nepůjde o prodej podílu v samotném podniku, takový krok dokument nezmiňuje. Investor by peníze poskytl dvěma způsoby, jednak by od Liberty kupoval zásoby a jednak přebíral pohledávky. Strategický partner by na základě dohody mohl mít k dispozici část nevyužitých kapacit v areálu Liberty. Spolupráce má být zahájena „v průběhu několika měsíců“.

Mohl by podnik převzít někdo jiný?

Seriózní kupec s funkčním byznys plánem se bude dnes hledat jen těžko. Vyhlídky nejsou optimistické a huť je navíc výrazně podinvestovaná.

Jak to bude s výrobou?

Liberty v tuto chvíli omezila výrobu oceli na minimum. Objem produkce je oproti běžnému období na zhruba třetinové úrovni. Huť se momentálně soustřeďuje jen na produkty, které dokáže prodat se ziskem. To jsou trubky, závitové tyče, důlní a tunelové výztuže nebo například svodidla. Liberty nicméně očekává, že v prvním čtvrtletí příštího roku se trend překlopí – vstupní náklady poklesnou a naopak koncové ceny finálních výrobků narostou natolik, že bude výrobu opět moci rozšířit. V tu chvíli by měla být v zisku celá huť, odhaduje v plánu Liberty.

Oslovení experti, kteří si nepřejí být jmenováni, jsou ale k tak brzkému oživení trhu s ocelí skeptičtí. Vzhledem ke složité makroekonomické situaci ho očekávají až ve druhé polovině roku, v nejoptimističtějším scénáři ve druhém čtvrtletí.

Jaké faktory ovlivňují ziskovost hutě?

Ostravská ocelárna čelí nízké poptávce kvůli propadu trhu se stavební ocelí. Právě stavebnictví je největším odbytištěm ostravských produktů. K tomu je nutné přiřadit i další negativní šoky – tedy pandemii, válku na Ukrajině, vysokou inflaci. Výsledkem je nízká marže produktů. U nejprodávanějšího z nich, válcovaného svitku, klesla marže za dva roky na třetinu, píše v dokumentu Liberty.

Co bude s vysokou pecí?

Poslední pec je mimo provoz už od 23. října a původně měla znovu naběhnout do čtrnácti dnů. Nově Liberty počítá s tím, že pec rozjede během následujících dvou týdnů.

Obecně panuje mezi oceláři shoda, že pec by měla zůstat v utlumeném stavu dva, maximálně tři týdny. Delší období je vysoce riskantní, protože během útlumu je v peci výrazně nižší teplota než za běžného provozu. Kvůli tomu, že pec postupně chladne, zbytky taveniny uvnitř tuhnou, což může způsobit popraskání vyzdívky pece.

Ještě větší riziko poškození vyzdívky existuje v případě, že se firma rozhodne pec znovu nerozjet, ale naopak ji plně odstavit na delší období, tedy takzvaně sfouknout. Opravy spojené s případným vyhasnutím pece by si podle Hospodářských novin vyžádaly vyšší stovky milionů korun.

Pokud by se pec nerozjela, Liberty by si musela nechat dovážet ocelové polotovary, takzvané bramy. To by však ještě více zhoršilo ekonomiku provozu.

Jak se k moratoriu společnosti Liberty postaví stát?

Pozice státu je zatím nejasná. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) podle České televize situaci sleduje a prohlašuje, že stát udělá maximum pro to, aby zajistil ekonomickou stabilitu v regionu. Zatím ale žádné konkrétní kroky nepodnikl.

Jak je na tom majitel hutě?

Indický podnikatel Sandžív Gupta má kvůli nízké poptávce po oceli problémy po celé Evropě. Například v Rumunsku na jeho ocelárnu v Galati věřitelé podali několik insolvenčních návrhů. V problémech je i maďarská huť Dunaferr, kde s výplatou mezd zaměstnancům dokonce vypomáhá tamní vláda Viktora Orbána.