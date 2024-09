Německé automobilky varují investory. Úřad řeší čínské soláry. Ministr Lipavský je na roztrhání

Skupina Sev.en Global Investments je jedna z nejaktivnějších českých společností v zahraničí. Ročně uzavírá hned několik miliardových obchodů a postupně se jí daří otevírat i nové trhy, naposledy ve Vietnamu. Firma se snaží nalézat okno příležitostí tam, kde deklarovaný odchod od uhlí odrazuje fondy, a přitom věří, že vypínání uhelek zabere více času, než si mnozí přejí. „V Austrálii jsou snahy o dekarbonizaci znát už řadu let, momentálně však politici přiznávají, že to nebude tak jednoduché,“ říká Alan Svoboda, šéf Sev.en Global Investments.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se zabývá čínskými technologiemi souvisejícími se solárními panely a zda náhodou nemohou ohrozit tuzemskou energetickou soustavu. Během rozhovoru to řekl e15 ředitel Lukáš Kintr. Podle něj v brzké době může být jasno, jak se k potenciální hrozbě stát postaví, a nevyloučil ani odpojování rizikových zařízení od energetické sítě.

Přední německé automobilky varují investory, že se jejich ziskovost letos vydá směrem dolů. Učinilo tak BMW, později i Mercedes-Benz. Oba výrobce trápí především propad na největším světovém trhu s automobily v Číně, který se stále nedaří zastavit ani jim, ani mnoha dalším, včetně třeba Porsche. Akcie tradičně silných hráčů tak reagovaly na nečekané varování poklesem.

VIDEO:Děti jsou nešťastné, přestože žijeme v blahobytu. Taky se neumějí nudit, říká psycholog Bahbouh v rozhovoru pro FLOW

FLOW balance - Radvan Bahbouh

Výrazný hráč českého saunového byznysu a matador tuzemského dluhopisového trhu Saunia se v závěru prázdnin dokázal vyhnout značným komplikacím. Podle svých slov totiž Saunia zvládla uhradit obří dluhy v řádu stamilionů korun, které byly splatné koncem srpna. Mimo jiné i díky prodejům čerstvé dluhopisové monstermise. Drobní investoři do poslední várky bondů mají přitom tak trochu pásku přes oči. O hospodaření mateřské firmy Saunia totiž více než poslední dva roky nejsou známy prakticky žádné oficiální informace.

Měl to být zářný byznysový příběh kombinující investorskou vášeň pro kryptoměny s entuziazmem mladých startupistů. Naplnil se ale prozatím jen částečně. Řeč je o nadějném výrobci příborů z ekologických náhražek plastů Refork SE. Ten před několika lety prodal investorům své kryptotokeny za částku přesahující 160 milionů korun, které využil pro start svého byznysu. Vesměs drobným tuzemským investorům dnes ale zatím zůstávají oči pro pláč. Podle aktuálního kurzu tokenu jim totiž z původní investice zbylo přesně 2,58 procenta. Firma i tak dále slibuje růst byznysu, a to především prostřednictvím zahraniční expanze. V Refork přitom nevěřili jen domácí drobní hráči, mezi investory se totiž objevil i jeden z matadorů na domácím dluhopisovém trhu.

Zpočátku pro něj byla otázka Izraele možnou stopkou ve vládě, teď je naopak za své postoje kritizován uvnitř pirátské strany. Ministr zahraničí Jan Lipavský se během svého působení v Černínském paláci názorově příblížil premiérovi Petru Fialovi (ODS) a jeho kolegiu. Tahle flexibilita mu může pomoci dokončit v čele české diplomacie celé volební období.