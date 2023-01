Škoda chystá propouštění. Disney v problémech. Gigafactory je na dosah | E15.cz

Šéf odborů Škody Auto Jaroslav Povšík počátkem prosince varoval, že je v automobilce ohroženo 12,5 tisíce míst, což by městem, v němž velká část obyvatel pracuje ve firmě, zásadně otřáslo. Obyvatelé Mladé Boleslavi přesto neztrácejí optimismus, automobilka je podle nich s městem až příliš spjatá. Jako první by navíc případné propouštění pravděpodobně postihlo agenturní zaměstnance, což by řada místních dokonce uvítala.

Tchajwanskou vládou vlastněná investiční společnost Taiwania Capital udělala první investici na česko-slovenském startupovém trhu. Fond rizikového kapitálu vedl investiční kolo o velikosti 19 milionů dolarů (420 milionů korun) do slovenského startupu Photoneo zabývajícího se nasazování robotů a umělé inteligence do skladů či průmyslu. Technologii od Photonea začal používat například Rohlík, který ji v létě nasadil na automatizované vyřizování a expedici objednávek v pražském fulfillment centru.

Desítky podnikatelů, firem nebo spolků se začaly zapojovat do prezidentské kampaně jako takzvané třetí osoby. V drtivé většině jde o sympatizanty Petra Pavla. Je to například šéf společnosti Y Soft Václav Muchna či zakladatel firmy Liftago Martin Hausenblas. Vyplývá to z aktuálních údajů na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Česká republika má blízko k získání nové továrny koncernu Volkswagen na bateriové články, jejíž výstavba by stála až 120 miliard korun a stala se tak jednou z největších investic zahraničních firem v tuzemsku. Ministerstvo průmyslu a obchodu věří, že brzy nalezne shodu na parametrech investice s potenciálním investorem, uvedlo ministerstvo ve vyjádření pro deník E15 poté, co se ministr Jozef Síkela ve středu sešel s Thomasem Schäferem, jenž řídí hlavní koncernovou značku Volkswagen.

Americký aktivistický investor Nelson Peltz, který řídí investiční fond Trian Fund Management, se chystá na souboj s vedením zábavní a mediální skupiny Disney. Poté co na podzim využil propadu kurzu a nakoupil její akcie za stovky milionů dolarů, žádá pro sebe místo ve správní radě Disney. Chce tak prosadit změny, které by podle něj měly zlepšit fungování a hospodaření společnosti.