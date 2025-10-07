Dnes nemá smysl koupovat drahou techniku, aby ji pak zničil dron za 500 eur, říká Doško z CSG
Česká zbrojovka Excalibur Army slaví 30 let na trhu. Její nový ředitel Pavel Doško v pořadu FLOW popisuje, jak válka na Ukrajině mění priority obranného průmyslu, jak velkou výzvou je obrana proti dronům a proč jde o klíčové téma dneška. Připomíná, že není udržitelné ničit drahou technikou drony za 500 eur.
Vývoj konfliktu na Ukrajině má zásadní dopad na obranný průmysl. Situace na bojišti se často mění z týdne na týden a pro zbrojařské firmy je tak velkou výzvou na tento vývoj dostatečně rychle reagovat.
„Na začátku konfliktu šlo primárně o dělostřeleckou válku, což vyvrcholilo v roce 2023. V té době se ale začala prudce stupňovat role dronů a obrany proti nim. Armády se dlouhodobě chystaly na jiný druh války, než jaká nyní probíhá na Ukrajině. Vše se vyvíjí za pochodu,“ říká Pavel Doško, který je od září ředitelem Excalibur Army a zároveň působí jako ředitel rozvoje obchodu s pozemní technikou v divizi CSG Defence.
Právě obrana proti dronům je podle něj dnes klíčovým tématem a výzvou pro obranný průmysl. „Nedává smysl zakoupit drahý kus techniky, aby ho pak zničil dron – dejme tomu – za 500 eur. Musíme vyvinout a dodat rychlá, účinná a cenově efektivní řešení,“ zdůrazňuje Doško.
Excalibur Army je klíčovou firmou holdingu Czechoslovak Group (CSG) a letos slaví 30 let od svého založení. Za tu dobu prošla zásadní proměnou – z firmy specializované na renovace a modernizace starší vojenské techniky se stala plnohodnotným vývojářem a výrobcem moderních pozemních systémů.
Nové kanceláře v Kyjevě a projekty na Ukrajině
Excalibur Army (EA) patří také mezi největší české dodavatele obranné techniky na Ukrajinu. „Dodali jsme tam obrovské množství techniky, zbraní, munice i střeliva. Největší poptávka je po všem, co jsme schopni dodat rychle,“ říká Doško. V rozhovoru popisuje, že je nutné umět předvídat vývoj, plánovat dopředu a někdy i trochu riskovat.
Skupina CSG letos na Ukrajině posiluje svou přítomnost – od jara má vlastní kancelář přímo v Kyjevě. Kromě toho EA ve spolupráci s tamním partnerem připravuje výrobu velkorážové munice přímo na ukrajinském území.
EA kromě Ukrajiny dodává techniku i dalším státním zákazníkům. Mezi její veřejně známé klienty patří například Indonésie, některé státy Afriky či jihovýchodní Asie. Firma se zároveň významně angažuje i v civilní sféře – například jako dodavatel obrněných vozidel pro hasičské sbory.
Rozhovor s Pavlem Doškem je součástí nové série FLOW s názvem Obrana a bezpečnost, která se věnuje tématům obrany, bezpečnosti a průmyslu a přináší rozhovory se zástupci veřejného i soukromého sektoru.