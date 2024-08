V červenci se uzavřel jeden z největších dealů v českém byznysu. V jaderném tendru na dostavbu reaktorů v Dukovanech zvítězila společnost KHNP. Podle vlády byla její nabídka nejlepší ve všech parametrech. „Korejci o zakázku extrémně stáli, byli velmi dobře připravení a jejich záruky pro případ, že by se cokoli pokazilo, jsou mnohem lepší než ty francouzské. Navíc už podobný blok budovali ve Spojených arabských emirátech a zvládli to poměrně v termínu,“ říká jaderný fyzik Vladimír Wagner z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, který působí také na Ústavu jaderné fyziky akademie věd ČR. Podle něj jsou Korejci spolehlivější a „jistější v kramflecích“ ohledně plnění časových termínů a dalších záruk.

Spory americké firmy Westinghouse s jihokorejskou KHNP podle něj tendr a výstavbu reaktorů nenaruší. „Americká společnost má dlouhodobé spory ohledně licence těchto reaktorů,“ podotýká Wagner. Spor má podle něj široké historické souvislosti a rozhodně nejde o jednoznačný problém.

„Jde o dva různé spory, jeden z nich se vůbec netýká České republiky,“ vysvětluje Wagner v rozhovoru. „S velkou pravděpodobností se to vyřeší jako u projektu v Emirátech, a sice že KHNP udělá řadu objednávek od Westinghousu, který se tak finančně saturuje,“ zmínil dále expert.

Rozhovor jsme natáčeli v srpnu ještě předtím, než výsledek tendru století napadla u tuzemského antimonopolního úřadu francouzská EDF, která se rovněž ucházela o dostavbu Dukovan. Odvolání podal i Westinghouse.

Skupina ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by se měla podepsat do konce března roku 2025. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Téma jaderného tendru jsme s odborníkem Vladimírem Wagnerem podrobně probrali v pořadu FLOW.