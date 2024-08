Spor společnosti Westinghouse s Korejci je dlouhodobý, zabývá se jím mezinárodní arbitráž. Američané už dříve namítali, že KHNP není oprávněna používat technologii reaktoru nabízenou v Česku. KHNP s tím nesouhlasila.

Vláda v červenci rozhodla o výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Postavit je má jihokorejská společnost KHNP, která uspěla v tendru, v němž jí česká vláda dala přednost před francouzskou firmou EDF. ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by se měla podepsat do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Tendru se původně zúčastnil také americký Westinghouse, vláda ho však na začátku roku nepozvala do další fáze soutěže. První americká nabídka podle ní nesplnila podmínky.

„Právní spor mezi KHNP a společností Westinghouse stále probíhá. Společnost KHNP bude na spor se společností Westinghouse adekvátně reagovat, tak aby se předešlo negativním dopadům na český jaderný projekt,“ uvedla korejská firma. KHNP už při předložení své nabídku v soutěži dala ČEZ potvrzení o vlastnictví technologie a rovněž smluvní závazek případného odškodnění.

Korejský deník Chosun Daily podle Seznam Zpráv v pondělí uvedl, že korejská delegace se během léta snažila v USA uhladit právní spor mezi Westinghouse a KHNP. Do USA se kvůli Dukovanům vypravil jihokorejský ministr průmyslu Ahn Duk-geun, prezident dodavatelské společnosti KHNP Ču Ho-wang a prezident státního podniku KEPCO, který je mateřskou firmou KHNP, Kim Dong-cheol. Jednání však skončila bez úspěchu.

Společnosti už v minulosti na některých projektech spolupracovaly. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová nedávno připomněla například dohodu mezi KHNP a Westinghousem při stavbě elektrárny Barakah ve Spojených arabských emirátech, kde se Korejci s Američany o část zakázky podělili.

Westinghouse v souvislosti s odvoláním k antomonopolnímu úřadu proti výběru KHNP uvedl, že návrhy designů technologií nabízených reaktorů společnosti KHNP využívají licencovanou technologii systému Westinghouse a Korejci nemají právo ji nabízet bez souhlasu Westinghouse. KHNP však v červenci prohlásila, že má ohledně práva na používání technologie rozdílný názor, firma zároveň deklarovala, že americká pravidla bude dodržovat.

Podle skupiny ČEZ je nicméně odvolání Westinghouse k ÚOHS neoprávněné. „Výběrové řízení probíhá na základě bezpečnostní výjimky, a tak uchazeč nemůže napadnout průběh výběrového řízení u ÚOHS,“ sdělil médiím mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.