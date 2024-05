Učivo na základních školách nekoresponduje s tím, co požadujeme v přijímačkách, to musíme napravit, řekl ministr Bek

V opravených testech navíc někteří rodiče našli chyby. „Chybu udělalo několik desítek škol z celkového počtu asi 1300. Je jasné, že v případě, že nějaký systém digitalizujeme, je na všechny chyby více vidět. Chyby se děly i loni, ale nebyly tak medializované, řešily si je školy samotné v rámci odvolání,“ uvedl v rozhovoru pro pořad FLOW ministr školství Mikuláš Bek. „Stalo se třeba i to, že nám škola místo skutečného pořadí žáků poslala jejich pořadí podle abecedy.“

Jeho resort chystá zhodnocení celého systému a do příštího roku drobné změny. „Vytvoříme pracovní skupinu, kde vše zhodnotíme, zrekapitulujeme chyby a pro příště naplánujeme změny a vylepšení. Nepůjde o nic zásadního, ale je možné, že změníme třeba nějaké lhůty a termíny,“ dodal Bek. Ministr také připustil, že se zkrátí čekací doba na výsledky přijímaček, letos na výsledky děti a jejich rodiče čekali celkem měsíc, od 15. dubna do 15. května. Zároveň uvedl, že systém testů je třeba přehodnotit, netestují často učivo ze základních škol. Systém je podle něj také nefér vůči dětem v Praze, kde je obří přetlak.

Jak hodnotí digitalizaci přijímaček? Co si myslí o Cermat testech? Jak by se měly do budoucna změnit? A jak by se měl změnit systém středních škol tak, aby odpovídal poptávce dnešních dětí?

Podívejte se na další díl FLOW, kde jsme vše probrali podrobně.