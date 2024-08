Udržitelnost u zákazníků táhne stále víc. Firmy mají šanci na vyšší zisky, tvrdí Jeřábek z České spořitelny  

Implementace ESG principů neboli udržitelnost a sociální odpovědnost jsou často skloňovaná témata, která mohou firmám nahánět strach. Mají je totiž mimo jiné spojená s přebytečnou byrokracií. „Bohužel je to pro firmy stále strašákem, ale počítám s tím, že jak bude debata pokračovat ve veřejném prostoru, tak se to změní. Firmy by měly toto téma naopak vnímat jako výzvu a investici do budoucnosti, která jim přinese lepší zisky. Je to pro ně příležitost,“ tvrdí specialista udržitelnosti z České spořitelny Jakub Jeřábek.