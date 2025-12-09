Aktualizováno: Babiš předal Pavlovi ministerské nominace, Macinka dočasně povede životní prostředí místo Turka
- Babiš předal Pavlovi nominace ministrů za ANO, SPD a Motoristy.
- Chybí nemocný Filip Turek, který má výhrady i u prezidenta.
- O termínu jmenování vlády rozhodne Pražský hrad.
Předseda ANO Andrej Babiš po svém jmenování premiérem předal prezidentu Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chybí mezi nimi ze zdravotních důvodů jméno poslance Motoristů Filipa Turka, řekl Babiš novinářům. Pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo něj dostat předseda Motoristů a pravděpodobný ministr zahraničí Petr Macinka, sdělil Babiš. Termín jmenování celého kabinetu podle něj oznámí Pražský hrad.
Turek čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“. Pavel dříve označil za málo pravděpodobné, že se ministrem stane, proti jmenování Turka má výhrady.
„V návrhu, který jsem přinesl, na základě rozhodnutí předsedy Motoristů pana Macinky jméno pana Turka nefiguruje,“ řekl Babiš. Kandidát na ministra životního prostředí Turek je hospitalizován s bolestí zad. Omluvil se kvůli tomu i z pondělní schůzky s Pavlem. Babiš předpokládá, že Turek se po svém uzdravení s hlavou státu setká. Motoristé dosud uváděli, že na nominacích trvají a nic se na nich nemění.
Termín jmenování kabinetu podle Babiše později oznámí prezidentská kancelář. Jmenování spěchá mimo jiné kvůli summitu Evropské unie, který se koná koncem příštího pracovního týdne, řekl Babiš. „V prosinci je aktivita Bruselu velká a my bychom chtěli se už toho zúčastnit,“ uvedl.