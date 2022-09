Volby přinesly posílení ANO, není to ale žádné zemětřesení, říká Kopeček | E15.cz

Komunální a senátní volby přinesly posílení hnutí ANO na české politické scéně, žádné zemětřesení ale neznamenají. Uvedl to politolog z Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik Lubomír Kopeček. Do hlasování se podle něj promítly i momentální nálady ve společnosti související s energetickou krizí, volby přinesly i nárůst populistických a extremistických hlasů. I když opozice v Senátu zřejmě posílí, vládní koalice si udrží výraznou převahu, odhaduje před druhým kolem senátních voleb Kopeček.

Vládní koalici tvoří Spolu složené z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se STAN a Piráty. V opozici je ANO a SPD. ANO získalo hned v první kole jednoho senátora a dalších 17 jeho zástupců postoupilo do druhého kola. Hlasovalo se ve 27 obvodech. „Znamená to úspěch a velmi pravděpodobné posílení, o tom není sporu. Na druhou stranu to ale není žádná revoluce. I když se klub ANO v Senátu po druhém kole rozroste, největší klub si podrží ODS s TOP 09,“ řekl Kopeček. Dodal, že výsledky vládních stran v prvním kole senátních voleb neznamenají oslabení. Zhruba dvacítku kandidátů, kteří jsou s vládními stranami spojení a jdou do druhého kola, považuje s ohledem na klesající důvěru vládě spíše za úspěch.

Volby podle Kopečka přinesly zjevný nárůst populistických a extremistických hlasů. „Hlavní nosič vzestupu podpory ANO je, že se mu částečně povedlo změnit volby v hlasování o vládě. Výsledek se dá číst jako omezený úspěch ANO. Ovšem není to žádné zemětřesení,“ řekl politolog. Na podobné vyznění voleb už před hlasováním upozorňoval s tím, že cílem opozice je vládu co nejvíce oslabit a ukázat její slabou podporu ze strany veřejnosti.

Na aktuálních náladách má podle něj významný vliv energetická krize, vysoká inflace i stoupající ekonomická nejistota. „Pokud by byly volby za dva tři měsíce, byl by úspěch ANO pravděpodobně ještě výraznější. Tím, že se jednou za dva roky obměňuje jen třetina Senátu, tak to brzdí radikální proměnu této komory parlamentu,“ poznamenal Kopeček. Podle něj posílila i SPD, která ale do vzniku koalic příliš promlouvat nebude. „Nedovedu si představit, že by se stali běžnou součástí městských rad ve velkých krajských nebo okresních městech. Na to byla SPD v minulosti na komunální úrovni příliš izolovaná,“ dodal Kopeček, který je profesorem na Katedře politologie a zástupcem ředitele Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.