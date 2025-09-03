ANO i Spolu klesá podpora, ukazuje volební průzkum Ipsos. Motoristé jsou nad pěti procenty
Volby do Poslanecké sněmovny volby 2025 by na konci srpna vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 32,2 procenta hlasů, druhá by byla vládní koalice Spolu s 21,5 procenta hlasů a třetí opoziční SPD s 11,5 procenta. Vyplývá to z volebního modelu Ipsos. ANO i Spolu si oproti předchozímu modelu Ipsos meziměsíčně mírně pohoršily. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by překročili i Motoristé, kteří si od konce července polepšili téměř o dva procentní body.
Čtvrté by skončilo hnutí STAN, které by obdrželo 10,9 procenta hlasů. Následovali by Piráti, kteří na své kandidátky přizvali Zelené, se ziskem 7,6 procenta. Stačilo! by získalo 7,1 procenta hlasů, Motoristé 5,6 procenta.
Nynější výsledek pro SPD, které kandiduje s podporou Svobodných, PRO a Trikolory, se meziměsíčně téměř nezměnil. STAN si mírně polepšilo, stejně jako Stačilo!, které má na kandidátce mj. členy SOCDEM. Piráti si asi o procentní bod pohoršili.
„Na konci srpna stále platilo, že 43 procent těch, kteří plánují účast ve volbách, ještě nemá svou volbu definitivně určenou,“ uvedla agentura.