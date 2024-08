Volební sjezd americké Demokratické strany v pondělí večer začal projevem prezidenta USA Joea Bidena, který se ohlížel za svým působením a zároveň předával vedení strany do rukou své viceprezidentky Kamaly Harrisové. Biden kromě vyzdvihování Harrisové ostře kritizoval lídra Republikánské strany a svého předchůdce Donalda Trumpa. Harrisová oficiálně přijme nominaci na závěr sjezdu ve čtvrtek, v pondělí ji v plamenných projevech podpořilo několik význačných členů strany včetně bývalé ministryně zahraničí Hillary Clintonové. Řečníci také děkovali Bidenovi za jeho vůdcovství a sálem v Chicagu se opakovaně rozléhal pokřik „milujeme Joea“.

„Vybrat si Kamalu (jako viceprezidentku) bylo moje úplně první rozhodnutí, když jsem se stal naším nominantem (v roce 2020). A bylo to nejlepší rozhodnutí za celou moji kariéru,“ řekl 81letý prezident, který ve vrcholné politice působí přes 50 let. Hned na úvod svého zhruba hodinového projevu se publika zeptal, zda jsou připraveni zvolit Harrisovou do Bílého domu, a odpovědí mu byl bouřlivý jásot.

Biden původně měl být tím, koho demokraté na předvolebním sjezdu oficiálně označí za kandidáta do listopadových prezidentských voleb. Před měsícem ale někdejší senátor a viceprezident boj o znovuzvolení vzdal poté, co jeho velmi špatný výkon v debatě s Trumpem vyvolal paniku v Demokratické straně ohledně kondice nejstaršího prezidenta v dějinách USA. Pozici kandidáta rychle převzala Harrisová, která nominaci formálně přijme ve čtvrtek na závěr sjezdu.

Na Bidena na něm zbyla role jakéhosi „předskokana“, agentura AP jeho projev označila za rozlučkový. „Miluju tu práci (prezidenta), ale svou zemi miluju ještě víc,“ prohlásil Biden v narážce na rozhodování o odstoupení z voleb. „Ameriko, dal jsem ti ze sebe to nejlepší,“ dodal pak na závěr projevu.

Joe Biden a Kamala Harrisová na sjezdu demokratů. (20.8.2024)|ČTK / AP / Jacquelyn Martin

Biden v něm nešetřil kritikou na adresu Trumpa, který se o Bílý dům utká s Harrisovou. Označil jej za „lúzra“, lháře a také jako usvědčeného zločince, v odkaze na květnový odsuzující verdikt poroty v New Yorku. Připomněl také vpád Trumpových stoupenců do sídla Kongresu či jeho nelichotivá slova o padlých amerických vojácích. „Kdo si sakra myslí, že je?“ zvolal Biden.

USA se podle něj nachází v klíčovém dějinném okamžiku, kdy rozhodnutí voličů určí vývoj nejen na domácí scéně, ale i v zahraničí na další desetiletí. Apeloval na voliče, aby pomohli Harrisové k vítězství, aby mohla „dál vést Ameriku kupředu“. „Udělali jsme neuvěřitelný pokrok, ale stále nám zbývá práce,“ řekl.

Před Bidenem se ujala slova i jeho manželka Jill Bidenová, která vyzdvihla jeho rozhodnutí vzdát se další kandidatury. Uvedla, že také díky tomu se do něj „stále znova zamilovává“. Na pódiu byl krátce i manžel Harrisové Doug Emhoff.

Bývalá ministryně zahraničí Hillary Clintonová, kterou rovněž přivítal bouřlivý potlesk, vyzdvihla schopnosti Harrisové a její příležitost prolomit „nejvyšší a nejtvrdší skleněný strop“ a stát se první americkou prezidentkou. Úspěch Harrisové by podle exministryně otevřel mnohé možnosti všem ženám. Sama Clintonová byla v roce 2016 demokratickou kandidátkou, ale prohrála s Trumpem.

Před 76letou Clintonovou na pódiu vystoupila 34letá newyorská poslankyně Alexandria Ocasiová-Cortezová a rozdíl věku obou političek ukázal záběr Demokratické strany, uvedla agentura AP. Ocasiová-Cortezová podpořila Harrisovou a také z jejích úst zazněla ten večer vůbec první zmínka o válce v Pásmu Gazy, přičemž podpora Izraele Demokratickou stranu rozděluje.

K velkým tématům v kampani Harrisové patří prosazení práva na potrat v USA, které republikánské státy značně omezily. Na kongresu vystoupily tři ženy, jejichž zdraví poškodily tyto zákazy. Demokraté také promítli video, na kterém se Trump chlubí, že tyto zákazy prosadil.

Biden mluvil zřetelně a energicky, ale jeho hodinu trvající projev vedl ke skluzu v celkovém programu. Kvůli hodinovému zpoždění bylo například zrušeno hudební vystoupení amerického legendárního zpěváka a kytaristy Jamese Taylora. Projevy byly tak dlouhé a trvaly do noci, že před koncem toho Bidenova část delegátů odešla ze sálu, popsala AP.

VIDEO: Bez Číny by Putin musel balit kufry, říká senátor Fischer