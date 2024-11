Tým nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa se v rámci širší daňové reformy chystá zrušit daňovou úlevu až 7500 dolarů, kterou teď spotřebitelé mohou uplatnit při nákupu elektromobilu. S odvoláním na dva informované zdroje to uvedla agentura Reuters .

Zrušení daňové úlevy by mohlo mít vážný dopad na už tak váznoucí přechod Spojených států k elektromobilitě. Zástupci společnosti Tesla, která je největším prodejcem elektromobilů v zemi, ale Trumpově výboru pro transformaci podle zdrojů řekli, že ukončení dotace podporují.

Majitel Tesly Elon Musk, který patří k největším Trumpovým podporovatelům, letos uvedl, že zrušení dotace by mohlo mírně uškodit prodeji Tesly. Zničilo by ale její americké konkurenty vyrábějící elektromobily, mezi něž patří i zavedené automobilky, jako je General Motors.

Aliance pro automobilové inovace, což je obchodní skupina zastupující kromě Tesly téměř všechny velké výrobce automobilů, v říjnu vyzvala Kongres, aby daňové úlevy pro elektromobily zachoval. Označila je za důležité pro upevnění pozice Spojených států jako globálního lídra v budoucích automobilových technologiích a výrobě.

Trump se v předvolební kampani opakovaně zavázal ukončit plán současného prezidenta Joea Bidena zaměřený na podporu elektromobility a čisté energie. Přechodný tým zaměřený na energetiku zjistil, že některé z Bidenových plánů u čisté energie bude těžké zrušit vzhledem k tomu, že tyto programy už začaly přidělovat peníze. A to i do států s převahou republikánů, kde jsou tyto programy populární, uvedly zdroje.

Trumpův tým považuje podporu pro spotřebitele na nákup elektromobilů za snadný cíl a věří, že jeho zrušení Kongres ovládaný republikány schválí v rámci širšího zákona o daňové reformě. Zrušení daňových úlev pro elektromobily silně podporuje také většina ropného a plynárenského průmyslu.

Trump před volbami slíbil, že v USA zvýší těžbu ropy, i když ta už je teď na rekordu, a zruší nákladné iniciativy prezidenta Bidena v oblasti čisté energie. Ty zahrnují také dotace na větrnou a solární energii a masovou produkci vodíku.

Tesla řadu let nejvíce těžila z daňových úlev na elektromobily. A přesto nyní může na zrušení úlev vydělat, protože konkurenty by to mohlo poškodit více než Teslu. Podle společnosti Cox Automotive měla Tesla ve třetím čtvrtletí na trhu s elektromobily téměř poloviční podíl.

Dalšími automobilkami s významným prodejem elektromobilů na americkém trhu jsou GM, Ford a Hyundai, ty však za Teslou výrazně zaostávají. Konkurenti ale v posledních letech stabilně podíl Tesly na americkém trhu snižují. Ještě v prvním čtvrtletí roku 2020 podíl Tesly na trhu přesahoval 80 procent.