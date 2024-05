Trumpova kampaň uvedla, že od vynesení verdiktu obdržela příspěvky ve výši 34,8 milionu dolarů, tedy přes 792 milionů korun, převážně v menších částkách.

Projev v atriu newyorského mrakodrapu Trump Tower exprezident zahájil kritikou svého volebního rivala, prezidenta Joea Bidena, a soudce Juana Merchana, kterého opakovaně označil za „rozpolceného muže“. Zároveň si stěžoval, že se k případu nemůže otevřeně vyjadřovat kvůli soudnímu nařízení. S sebou si Trump přinesl dva listy papíru s poznámkami napsanými černým fixem.

„Pokud jde o ten proces, tak byl velmi nespravedlivý. Nedovolili nám za žádných okolností využít našeho volebního experta. Viděli jste, co se stalo s některými svědky, kteří byli na naší straně, byli doslova tímto mužem ukřižováni,“ prohlásil a o soudci řekl, že „sice vypadá jako anděl, ale je to ďábel“. „Proti tomuto podvrhu se odvoláme,“ řekl exprezident shromážděným novinářům a stoupencům a zopakoval, že neudělal nic špatného. Zároveň zopakoval své tvrzení, že „když to mohou udělat mně, tak to mohou udělat každému“, což dříve napsal na své sociální síti.

Část projevu Trump také využil ke kritice svého soupeře v boji o Bílý dům, když prohlásil, že Biden a „banda fašistů“, kteří ho podporují, neumí zabezpečit americko-mexickou hranici.

Trump byl ve 34 bodech ve čtvrtek shledán vinným ze zfalšování podnikatelských záznamů, které souvisejí s platbou pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé také jako Stormy Daniels, těsně před volbami roku 2016. Trumpův bývalý právník Michael Cohen jí tehdy vyplatil 130 tisíc dolarů, aby nešla na veřejnost s výpovědí o románku z roku 2006, který Trump dodnes popírá. Podle obžaloby Trump zfalšoval šeky a další dokumenty, když po svém zvolení v roce 2017 Cohenovi peníze vracel, a to ve snaze udržet dohodu v tajnosti.

Uvěznění by Trumpovi nebránilo v kampani ani v nástupu do funkce, pokud by zvítězil. Za trestné činy, z nichž byl Trump usvědčen, může dostat až čtyři roky vězení. Státní zástupce Alvin Bragg podle agentury odmítl sdělit, zda prokurátoři bude pro Trumpa požadovat trest odnětí svobody. Takový trest je v daném případě považován za nepravděpodobný, neboť obžalovaný dosud nebyl trestán. Výši trestu soudce Juan Merchan oznámí 11. července.