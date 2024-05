Co se bude dít teď?

Všichni účastníci soudního procesu musejí vyčkat do 11. července. Až v ten den soudce Juan Merchan oznámí výši Trumpova trestu. Stane se tak pouhé čtyři dny před sjezdem republikánů, na kterém má být odsouzený politik formálně potvrzen v roli kandidáta strany do listopadových prezidentských voleb. Minimálně do této chvíle zůstane exprezident na svobodě a může normálně pokračovat ve své volební kampani. Trumpův obhájce prohlásil, že se proti verdiktu soudu plánuje odvolat. Pokud to udělá, proces nepochybně potrvá ještě několik dalších měsíců a dost možná se nestihne před volbami uzavřít.

Bude Trump uvězněn?

Teoreticky se to stát může. Maximální trest, jaký může soudce ex-šéfovi Bílého domu udělit, jsou čtyři roky za mřížemi. Nicméně vzhledem k tomu, že je Trumpovi už 77 let, jedná se o jeho první odsouzení a nejde o násilný trestný čin, je daleko pravděpodobnější, že vyvázne s podmínkou nebo peněžitým trestem. Trump má navíc jako bývalý prezident USA i v případě svého nástupu do vězení nadále nárok na nepřetržitou ochranu americkými tajnými službami. To by jeho případný výkon trestu hodně komplikovalo.

„Na druhé straně, Merchan může při svém rozhodování vzít v potaz chování odsouzeného v průběhu celého soudního řízení,“ upozorňuje bývalá newyorská prokurátorka Tanisha Palviaová. Trumpovi tak může uškodit skutečnost, že opakovaně slovně napadal svědky i porotce. Soudce označil za zkorumpovaného a proces za zmanipulovaný, což může být pro Merchana podnětem k uložení přísnějšího trestu. Podle agentury Bloomberg by Trump mohl být uvězněn například na newyorském ostrově Rikers Island, kde si v současné době odpykává trest jeho bývalý zaměstnanec Allen Weisselberg, odsouzený za daňové úniky.

VIDEO: Bývalý prezident USA Donald Trump si u soudu vyslechl obvinění z více než 30 trestných činů.

Bývalý prezident USA Donald Trump si u soudu vyslechl obvinění z více než 30 trestných činů. (4.4.2023) • Reuters

Pokud Trump nastoupí do vězení, může stále kandidovat?

Ústava Spojených států nezakazuje trestně stíhaným ani odsouzeným osobám, aby se ucházely o prezidentský úřad. Výjimkou je takzvaný 14. dodatek, který znemožňuje vykonávat veřejné funkce lidem, kteří se zapojili do protiústavního povstání nebo vzpoury. Tuhle kartu už nicméně loni zkoušel na Trumpovy právníky vytáhnout Nejvyšší soud ve státě Colorado a neuspěl. Exprezident tím pádem opravdu může kandidovat i jako vězeň.

Problém by však mohl nastat v situaci, kdy by uvězněný Trump ve volbách zvítězil. „Ačkoli to Ústava výslovně nezakazuje, každý snad chápe, že prezident nemůže vykonávat své povinnosti z vězeňské cely. Trest by tak pravděpodobně musel být odložen do okamžiku, kdy Trump opustí úřad,“ domnívá se Alex Reinert, profesor trestního práva na Cardozo School of Law.

Mohl by Trump jako prezident sám sebe omilostnit?

V tomto případě nikoliv, protože je žalován na státní, nikoliv federální úrovni. Milost mu tedy může udělit pouze guvernér státu New York, a v této funkci je v současnosti demokratka Kathy Hochulová a zůstane minimálně do roku 2027. Z jejích dosavadních veřejných vyjádření to nevypadá, že by se chystala nad Trumpem slitovat. Čtvrteční verdikt newyorského soudu Hochulová okomentovala slovy: „Nikdo nestojí nad zákonem.“

Ovlivní Trumpovo odsouzení americké voliče?

Na tuto otázku je velmi obtížné odpovědět. Z předvolebních analýz vyplývá, že přibývající soudní kauzy sice Trumpa posilují u jeho skalních příznivců, kteří je vnímají jako důkaz zkorumpovaných demokratických politiků a úřadů ve Washingtonu a jejich snahu umlčet favorita voleb, výrazně mu ale škodí u nerozhodnutých a nezávislých voličů. Třeba průzkum společnosti Morning Consult a agentury Bloomberg z letošního února ukázal, že až 53 procent voličů v sedmi klíčových státech (takzvaných swing states) by v případě Trumpova právoplatného odsouzení v jednom či více případů hlasovalo pro jeho soupeře. Pokud by měl exprezident nastoupit do vězení, byl by jejich počet ještě vyšší.

„Žaloby tudíž pomohly Trumpovi ve stranických primárkách, zároveň však pro něj představují velké nebezpečí v obecných volbách,“ vysvětluje amerikanista z Ostravské univerzity Jan Beneš. „Jestli bude mít Trumpovo odsouzení v listopadu ohlas u voličů, je nemožné předvídat. Jedno je však jisté: bude to zkouška pro americký lid a pro věrnost národa právnímu státu,“ píše americký deník The New York Times. Trumpovým pravděpodobným protivníkem v listopadovém hlasování bude opět nynější demokratický prezident USA Joe Biden.

Jak na historické rozhodnutí soudu reagují trhy?

Akcie Trumpovy společnosti Trump Media & Technology Group bezprostředně po vyhlášení verdiktu poroty oslabily přibližně o patnáct procent. Jinak však reakce amerických trhů na odsouzení bývalého prezidenta nebyla příliš výrazná. Přední investoři, s nimiž hovořila agentura Reuters, se rozcházejí v pohledu na to, jaké následky může mít pokračování Trumpova soudu na ekonomiku USA.

„Nemyslím si, že to bude mít velký dopad. Trh to prostě stráví a půjde dál,“ myslí si Jack Ablin ze společnosti Cresset Capital. Šéf firmy Great Hill Capital Tom Hayes ale varuje před rizikem, že okolní svět začne vnímat Trumpa jako politického vězně. „To by mohlo podrýt důvěru investorů v náš právní a hospodářský systém,“ myslí si Hayes.

Jaký je vývoj v ostatních Trumpových soudních kauzách?

Donald Trump čelí ještě dvěma dalším žalobám, jedné na státní a druhé na federální úrovni. První se týká jeho snahy zvrátit výsledek posledních prezidentských voleb z roku 2020 a druhá špatného nakládání s tajnými vládními dokumenty. Ani jedna z těchto kauz se ale nejspíš nestihne vyřešit před prezidentskými volbami, které se odehrají 5. listopadu, a v kampani Trumpovi nijak nebrání. Pro exprezidenta představují hlavně další nepříjemné výdaje na jeho právní tým. Americká média uvádějí, že Trump utratil za právníky v posledních dvou letech desítky milionů dolarů, což významně zatěžuje jeho volební rozpočet.