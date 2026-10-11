Koaliční kalkulačka 2026: Kdo sestaví vedení Prahy a Brna? Vyzkoušejte možné scénáře
- Sčítání hlasů skončilo a v největších českých městech odstartovala další fáze komunálních voleb – hledání koaličních partnerů.
- Které strany dokážou složit vládnoucí koalici a kdo nakonec usedne do primátorských křesel?
- Vyzkoušejte si možné scénáře v naší interaktivní kalkulačce a sledujte průběh vyjednávání.
Rozložení sil na magistrátech v Praze i v Brně nabízí hned několik početních možností, jak složit stabilní většinu v zastupitelstvu.
Koaliční kalkulačka pro Prahu
Zastupitelstvo hlavního města má celkem 65 členů. K získání nadpoloviční většiny a zvolení primátora je tedy potřeba alespoň 33 hlasů.
Komunální volby 2026 přinesly velmi těsný výsledek. Vítězné hnutí STAN i druhá koalice ODS a TOP 09 (SPOLU pro Prahu) disponují shodně 17 mandáty. Třetí Praha sobě drží 13 křesel, ANO jich má 11 a Piráti 7. Naklikejte si v kalkulačce strany, které by podle vás měly vládnout, a zjistěte, zda dají dohromady potřebnou třiatřicítku.
Koaliční kalkulačka Prahy
Vyberte strany a sledujte, zda koalice dosáhne většiny v 65členném zastupitelstvu.
Koaliční kalkulačka pro Brno
Brněnské zastupitelstvo tvoří 55 křesel. K ovládnutí magistrátu a získání nadpoloviční většiny je nutné složit koalici o počtu minimálně 28 hlasů.
Jasným vítězem se stala koalice Lidovců a Starostů, která drží 18 mandátů. Druzí obhájci z ODS, TOP 09 a nezávislých mají 13 křesel a hnutí ANO obsadí 11 míst. Do vyjednávání mohou promluvit i menší subjekty: Zelené Brno (6 mandátů), Piráti a Fakt Brno TU! (4 mandáty) a uskupení Za Lužánky (3 mandáty). Kdo s kým může vládnout?
Koaliční kalkulačka Brna
Vyberte strany a sledujte, zda koalice dosáhne většiny v 55členném zastupitelstvu.
Sledujte povolební vyjednávání živě
Jaké koalice se nakonec v Praze a Brně skutečně domluví a kdo získá posty primátorů? Veškeré důležité informace týkající se voleb 2026 pro vás od nedělního rána sledujeme minutu po minutě.
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