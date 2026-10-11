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Koaliční kalkulačka 2026: Kdo sestaví vedení Prahy a Brna? Vyzkoušejte možné scénáře

Petr Hlaváček, Michaela Šebelová, Karel Dvořák, Vít Rakušan, Barbora Urbanová, Lukáš Vlček, Petr Štěpánek

Petr Hlaváček, Michaela Šebelová, Karel Dvořák, Vít Rakušan, Barbora Urbanová, Lukáš Vlček, Petr Štěpánek Zdroj: ČTK / Šulová Kateřina

sil , frz
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  • Sčítání hlasů skončilo a v největších českých městech odstartovala další fáze komunálních voleb – hledání koaličních partnerů.
  • Které strany dokážou složit vládnoucí koalici a kdo nakonec usedne do primátorských křesel?
  • Vyzkoušejte si možné scénáře v naší interaktivní kalkulačce a sledujte průběh vyjednávání.

Rozložení sil na magistrátech v Praze i v Brně nabízí hned několik početních možností, jak složit stabilní většinu v zastupitelstvu.

Koaliční kalkulačka pro Prahu

Zastupitelstvo hlavního města má celkem 65 členů. K získání nadpoloviční většiny a zvolení primátora je tedy potřeba alespoň 33 hlasů.

Komunální volby 2026 přinesly velmi těsný výsledek. Vítězné hnutí STAN i druhá koalice ODS a TOP 09 (SPOLU pro Prahu) disponují shodně 17 mandáty. Třetí Praha sobě drží 13 křesel, ANO jich má 11 a Piráti 7. Naklikejte si v kalkulačce strany, které by podle vás měly vládnout, a zjistěte, zda dají dohromady potřebnou třiatřicítku.

Koaliční kalkulačka Prahy

Vyberte strany a sledujte, zda koalice dosáhne většiny v 65členném zastupitelstvu.

Vizualizace pražského zastupitelstvaKaždá stylizovaná postava představuje jeden mandát.
0 / 65 mandátů
Do většiny chybí 33 mandátů
Většina: 33

Koaliční kalkulačka pro Brno

Brněnské zastupitelstvo tvoří 55 křesel. K ovládnutí magistrátu a získání nadpoloviční většiny je nutné složit koalici o počtu minimálně 28 hlasů.

Jasným vítězem se stala koalice Lidovců a Starostů, která drží 18 mandátů. Druzí obhájci z ODS, TOP 09 a nezávislých mají 13 křesel a hnutí ANO obsadí 11 míst. Do vyjednávání mohou promluvit i menší subjekty: Zelené Brno (6 mandátů), Piráti a Fakt Brno TU! (4 mandáty) a uskupení Za Lužánky (3 mandáty). Kdo s kým může vládnout?

Koaliční kalkulačka Brna

Vyberte strany a sledujte, zda koalice dosáhne většiny v 55členném zastupitelstvu.

Vizualizace brněnského zastupitelstvaKaždá stylizovaná postava představuje jeden mandát.
0 / 55 mandátů
Do většiny chybí 28 mandátů
Většina: 28

Sledujte povolební vyjednávání živě

Jaké koalice se nakonec v Praze a Brně skutečně domluví a kdo získá posty primátorů? Veškeré důležité informace týkající se voleb 2026 pro vás od nedělního rána sledujeme minutu po minutě.

🔴 Sledujte ONLINE přenos z povolebního vyjednávání.

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Komunální volby 2026

V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).

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