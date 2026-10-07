Kandidátky pro volby do zastupitelstev obcí 2026: Zjistěte, kdo u vás kandiduje
- Komunální volby se v roce 2026 konají již tento pátek 9. října a v sobotu 10. října.
- V našem interaktivním vyhledávači si můžete snadno najít kompletní kandidátní listiny přímo pro vaši radnici.
- Podívejte se, jak s databází pracovat a na co si dát při samotném hlasování pozor.
Voliči letos na podzim opět zamíří k urnám, aby si vybrali své zástupce na radnicích. Než se o nadcházejícím víkendu vydáte do volební místnosti, je dobré mít jasno v tom, komu vlastně svůj hlas svěříte. Z koho přesně budete vybírat?
Kandidátky pro volby do zastupitelstev obcí 2026
Kdo u vás kandiduje v komunálních volbách?
V interaktivním vyhledávači najdete kompletní a oficiální kandidátní listiny pro komunální volby pro všechna města a obce v České republice. Nástroj nabízí dva základní způsoby, jak informace dohledat:
- Kandidáti v obcích: V této záložce si pomocí rozbalovacích nabídek postupně zvolíte svůj kraj, následně příslušný okres a nakonec konkrétní obec nebo městskou část. Ihned poté se vám zobrazí všechny zaregistrované politické strany, hnutí či sdružení a jejich kompletní kandidátky pro vaši radnici.
- Hledat kandidáta: Máte svého favorita a chcete si jen ověřit, z jakého místa a za koho kandiduje? Stačí se přepnout do této záložky a vyhledat konkrétní osobnost přímo podle jejího jména.
Kandidátem se může stát každý volič, který alespoň druhý den konání voleb dosáhne plnoletosti a má v dané obci trvalý pobyt.
Jak správně křížkovat, aby hlas nepropadl
Až si vyberete své favority, čeká vás úkol přenést svou volbu správně na hlasovací lístek. Komunální volby fungují na principu poměrného zastoupení a hlasování probíhá výhradně formou křížkování do připravených čtverečků. Jakékoliv jiné značky mohou způsobit neplatnost hlasu.
Volič má vždy tolik hlasů, kolik členů zastupitelstva se v dané obci volí. Způsoby, jak lístek upravit, jsou tři: od zaškrtnutí jedné celé strany až po takzvané panašování, tedy výběr konkrétních jmen napříč spektrem. Nejčastěji ale voliči chybují při kombinaci obou těchto způsobů.
Podívejte se na návod, jak upravit hlasovací lístek pro komunální volby.
Kdy se volí a co si vzít s sebou
Otevírací doba volebních místností je pro celou republiku jednotná. Volí se ve dvou dnech: v pátek 9. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 10. října od 8:00 do 14:00. K urnám se musíte dostavit osobně s platným občanským průkazem (fyzickým či v aplikaci eDoklady) nebo cestovním pasem. Volba na voličský průkaz ani korespondenční volba v tomto případě není možná.
V místech, kde probíhají i senátní volby, si navíc musíte pohlídat barvy úředních obálek. Komunální hlasy patří do obálky šedé barvy.
Specifika Prahy a velkých měst
Pokud žijete ve statutárním městě s městskými částmi nebo obvody, jako jsou například Brno, Plzeň nebo Ostrava, případně přímo v hlavním městě, bude vaše hlasování o něco složitější. Volební komise vám vydá lístky jak pro městskou radnici, tak pro vaši konkrétní městskou část.
Zcela specifická je pak situace v Praze, která celá funguje jako jeden obrovský volební obvod s 65 zastupiteli na magistrátu a zároveň voliči vybírají zástupce do 57 menších radnic.
Prohlédněte si kompletní přehled kandidátů na primátora a zjistěte, jak se vyznat ve složitém systému komunálních voleb v Praze.
Komunální volby 2026
- Kandidáti do zastupitelstva – vyhledávač
- Otevírací doba volebních místností
- Volební místnosti – kam jít volit?
- Jak křížkovat v komunálních volbách
- Komunální volby PŘEHLEDNĚ: Termín, pravidla, výsledky
- Komunální volby v Praze
- Kandidáti na primátora Prahy
- Jak se volí starosta a primátor
- Jak kandidovat do zastupitelstva obce
- Voličský průkaz
- Volební komise
- Kalendář voleb 2026–2033