Senát ČR: Pravomoci, volby, volební obvody a jak funguje | E15.cz

Aktualizováno: Jak funguje Senát: pravomoci, rozdíl oproti sněmovně a proč ho (ne)zrušit
Senát neboli horní komora parlamentu funguje jako hlavní pojistka české demokracie.
Poslanci ji v zásadních ústavních otázkách nemohou nikdy přehlasovat.
Přinášíme kompletní přehled funkcí senátorů před blížícími se volbami.
Zatímco Poslanecká sněmovna stojí v centru politických sporů, Senát zůstává spíše v pozadí. Přesto právě zde končí klíčové zákony, ústavní změny i volby významných institucí. Jaké má Senát pravomoci, kdo ho tvoří a jakou roli sehraje v nadcházejících senátních volbách 2026?
Senát Parlamentu ČR přehledně
- Hlavní role: Funguje jako „pojistka demokracie“. Bez souhlasu Senátu nelze změnit Ústavu ani volební zákon.
- Pravomoc: Kontroluje zákony ze Sněmovny – může je schválit, zamítnout nebo vrátit k opravě.
- Složení: 81 senátorů volených na 6 let. Kandidátovi musí být alespoň 40 let.
- Stabilita: Senát nelze rozpustit. I když Sněmovna nefunguje, Senát přijímá zákonná opatření.
- Volby 2026: Obměna jedné třetiny senátorů (27 obvodů) proběhne v pátek 9. a sobotu 10. října.
Obsah článku:
- Jaké má Senát ČR pravomoci a jak funguje schvalování zákonů?
- Role odborných výborů: Kde se v Senátu tvoří podoba zákonů?
- Kdo aktuálně ovládá horní komoru a kdo jsou nejvlivnější senátoři?
- Volby do Senátu 2026 – termín, kdo může kandidovat
- Hlavní rozdíly mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou
- Mýty a fakta: Co je pravda a co pověra?
- Sídlo Senátu a online přenosy z hlasování
- Má smysl zrušit Senát, nebo jde o nezbytnou ústavní pojistku?
- Časté otázky o fungování Senátu
Jaké má Senát ČR pravomoci a jak funguje schvalování zákonů?
Základní úlohou Senátu je projednávat zákony, které mu postoupí Poslanecká sněmovna. Jakmile zákon dorazí z dolní komory, má Senát na jeho posouzení fixní lhůtu 30 dnů. Během této doby mohou senátoři zákon schválit, zamítnout nebo vrátit s pozměňovacími návrhy.
Hlasování v horní komoře má svá specifika, která se odvíjejí od počtu přítomných senátorů. Aby byl Senát usnášeníschopný, musí být přítomna alespoň jedna třetina všech členů, tedy minimálně 27 senátorů. Samotné rozhodování pak probíhá podle typu schvalované normy.
U běžných zákonů, kam spadají mj. daňové změny nebo úpravy sociálních dávek, má Senát roli kontrolora. Pokud horní komora zákon zamítne nebo jej vrátí s opravami, může ji sněmovna přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců, tedy 101 hlasy. V praxi se to děje poměrně často, zejména pokud má vládní koalice v dolní komoře pevnou většinu a v Senátu narazí na opoziční odpor.
Zcela odlišná situace však nastává u ústavních a volebních zákonů. Zde má Senát právo veta, které sněmovna za žádných okolností nemůže obejít. Bez souhlasu obou komor nelze měnit ústavu ani pravidla, podle nichž se v Česku volí. Tato pojistka brání tomu, aby si jakákoliv aktuální vládní většina účelově upravila volební systém ve svůj prospěch.
Legislativní proces projednávání návrhů zákonů |
Většina hlasování je veřejná a probíhá pomocí elektronického zařízení; senátoři zvedají ruku a zároveň stisknou příslušné tlačítko. Výsledky jsou okamžitě dostupné online. Tajné hlasování se používá výhradně při personálních volbách, např. při výběru předsedy Senátu, jeho místopředsedů nebo u návrhů na jmenování ústavních soudců.
Role odborných výborů: Kde se v Senátu tvoří podoba zákonů?
Než se zákon dostane k závěrečnému hlasování, prochází detailním sítem v odborných výborech. Právě zde mají senátoři prostor pro podrobné konzultace s experty, zástupci byznysu či profesních komor. Pro hospodářskou stabilitu země a předvídatelnost práva jsou klíčové zejména tyto dva orgány:
- Hospodářský výbor – pro běžného občana jeden z nejdůležitějších. Právě zde se „vaří“ detaily zákonů o cenách energií, podpoře obnovitelných zdrojů, kvalitě dálnic nebo o pravidlech pro mobilní operátory. Výbor může krotit nerealistické nápady poslanců, které by mohly zdražit život v Česku.
- Ústavně-právní výbor (ÚPV) – elitní právní pojistka státu. Jeho úkolem je hlídat, aby nové zákony nebyly v rozporu s ústavou a aby v nich nebyl právní chaos. Pokud ÚPV označí zákon za protiústavní, je to silný signál pro ostatní senátory, aby ho zamítli a předešli tak budoucím soudním sporům, které by stát prohrál.
Vedle nich v Senátu působí i výbory pro zahraniční věci a obranu, zdravotnictví či vzdělávání. Specifickou roli pak hraje výbor pro záležitosti EU, který monitoruje přicházející evropskou legislativu v rané fázi.
Kdo aktuálně ovládá horní komoru a kdo jsou nejvlivnější senátoři?
V čele horní komory stojí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který pozici zastává kontinuálně od roku 2020. Senát se dělí na senátorské kluby, které kopírují politické rozložení sil, i když je zde tradičně silnější zastoupení nezávislých osobností než v dolní komoře.
Aktuálně nejvlivnější postavy v Senátu:
- Jiří Drahoš (STAN): Místopředseda Senátu, který se dlouhodobě zaměřuje na oblast vědy, školství a výzkumu.
- Zdeněk Nytra (ODS): Šéf nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09, který má zásadní vliv na koordinaci hlasování vládní většiny.
- Václav Láska (SEN 21): Předseda klubu Senátor 21 a Piráti, profilující se v otázkách justice a transparentnosti.
- Zdeněk Hraba (bez politické příslušnosti): Důležitá postava ústavně-právního výboru, jehož stanoviska jsou často určující pro to, zda zákon projde bez oprav.
Volby do Senátu 2026 – termín, kdo může kandidovat
Senátní volby se od voleb do Poslanecké sněmovny diametrálně liší. Zatímco do sněmovny volíme politické strany na základě poměrného systému, volby do Senátu jsou postaveny na principu většinovém a osobnostním. Česká republika je rozdělena na 81 volebních obvodů a v každém z nich může vyhrát pouze jeden konkrétní kandidát.
Senát se skládá z 81 členů volených na šest let. Každé dva roky se v rámci pravidelné rotace obměňuje přesně jedna třetina mandátů, tedy 27 křesel. Díky tomuto modelu lze zajistit, že i v situaci, kdy by došlo k politické krizi a rozpuštění Poslanecké sněmovny, Senát zůstane funkční a zajistí kontinuitu zákonodárné moci. V takových momentech dokonce přebírá roli sněmovny a přijímá nezbytná zákonná opatření.
Letošní volby do Senátu se budou konat v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2026. Podzimní volby se budou týkat obvodů, kde končí mandát senátorům zvoleným v roce 2020. Většinový systém probíhá zpravidla ve dvou kolech: pokud žádný kandidát nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu, postoupí dva nejúspěšnější do finálního souboje o týden později. Ve stejném termínu se konají také komunální volby.
Zatímco poslancem se může stát občan starší 21 let, senátorem může být zvolen pouze občan starší 40 let. Tato podmínka má symbolicky i prakticky zaručit, že v horní komoře zasednou lidé s bohatou životní a profesní zkušeností.
Hlavní rozdíly mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou
Senát a Poslanecká sněmovna tvoří Parlament ČR, jejich role je však rozdílná. Zatímco Poslanecká sněmovna rozhoduje o důvěře vládě, schvaluje státní rozpočet a je hlavním centrem politického střetu, Senát naproti tomu plní stabilizační a kontrolní funkci a soustředí se především na kvalitu a ústavnost zákonů.
Liší se také způsob volby a délka mandátu. Poslanci jsou voleni na čtyři roky poměrným systémem, senátoři na šest let většinovým systémem v jednomandátových obvodech. Senát se navíc neobměňuje celý najednou – každé dva roky se mění pouze třetina jeho členů.
Rozdílné jsou i pravomoci obou komor. Senát projednává zákony schválené Poslaneckou sněmovnou a může je vrátit nebo zamítnout, u běžných zákonů však může být jeho veto přehlasováno. U ústavních zákonů, volebních pravidel a u některých mezinárodních smluv je souhlas Senátu nezbytný, což z něj činí důležitou pojistku demokratického systému.
Mýty a fakta: Co je pravda a co pověra?
Sídlo Senátu a online přenosy z hlasování
Senát sídlí v areálu Valdštejnského paláce v Praze na Malé Straně. Data o docházce a hlasování jednotlivých senátorů včetně přímých přenosů jsou dostupná na oficiálním portálu senat.cz.
Oficiální adresa Senátu je:
Senát Parlamentu ČR
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1
Má smysl zrušit Senát, nebo jde o nezbytnou ústavní pojistku?
Diskuze o smysluplnosti a případném zrušení Senátu doprovázejí českou politickou scénu prakticky od jeho vzniku v roce 1996. Hlavními argumenty kritiků jsou tradičně vysoké náklady na provoz, nízká volební účast a údajná nadbytečnost v legislativním procesu, která podle některých politiků pouze zpomaluje přijímání zákonů.
Zastánci horní komory naopak poukazují na statistiky, podle nichž Poslanecká sněmovna v nadpoloviční většině případů akceptuje senátní pozměňovací návrhy jako věcné zlepšení zákonů. Senát v tomto smyslu funguje jako „druhé čtení“, které zbavuje legislativu největších chyb a nejasností.
Z ústavního hlediska je navíc zrušení Senátu téměř nereálné. Vyžadovalo by totiž změnu ústavy, s níž by musel souhlasit právě samotný Senát. Je tedy vysoce nepravděpodobné, že by senátoři hlasovali pro zánik vlastních mandátů a zrušení instituce, která v českém systému slouží jako poslední pojistka proti autoritářským tendencím či účelovým změnám volebních pravidel.
Časté otázky o fungování Senátu
Vybrali jsme odpovědi na časté dotazy, které se týkají nejen pravomocí senátorů, ale i praktických možností návštěvy jejich historického sídla.
1) Může senátor být zároveň starostou?
Ano, český zákon tuto kumulaci funkcí nezakazuje a v praxi je poměrně běžná. Mnoho senátorů argumentuje tím, že jako starostové mají blíže k reálným problémům lidí.
2) Jaký je rozdíl mezi senátorem a poslancem?
Hlavní rozdíl je v délce mandátu a věku. Senátor je volen na šest let a musí mu být alespoň 40 let, což má zaručit větší životní zkušenost a nadhled. Poslanec je volen na čtyři roky a stačí mu věk 21 let. Zatímco poslanci tvoří vládu a schvalují státní rozpočet, senátoři fungují jako kontrolní pojistka a strážci ústavy.
3) Kde senátoři sídlí a mohu se tam podívat?
Senát sídlí v historickém Valdštejnském paláci na Malé Straně, kde se možnosti prohlídky liší podle sezony.
Od dubna do října jsou reprezentativní prostory zdarma přístupné každou sobotu, zatímco v zimě či pro speciální komentované prohlídky ve vybrané čtvrtky a pátky je nutná rezervace předem.
Při vstupu počítejte s bezpečnostní kontrolou a nutností prokázat se občanským průkazem. Protože se návštěvní doba může měnit, doporučujeme před cestou zkontrolovat aktuální informace na webu Senátu.
4) Jak správně vhodit lístek pro senátora?
Hlasování do Senátu má svá specifika a lidé při něm často dělají chyby (zvlášť pokud se kříží s hlasováním v komunálních volbách). Lístky mají žlutou barvu a nijak se nekřížkují ani neupravují, pouze se jednoduše vloží do obálky, která má rovněž žlutou barvu.