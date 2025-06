Izraelská armáda ve čtvrtek ráno oznámila, že provedla údery na těžkovodní reaktor v Aráku, jaderné zařízení v Natanzu a desítky dalších vojenských cílů napříč Íránem. Podle serveru The Times of Israel se do útoku zapojilo celkem 40 stíhaček, které vypustily přibližně sto střel.