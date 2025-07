Aerolinky AirAsia se dohodly s Airbusem na koupi až 70 letadel

Malajsijská nízkonákladová letecká společnost AirAsia podepsala předběžnou dohodu s evropským výrobcem letadel Airbus o nákupu pětidesítek letadel pro dálkové lety A321XLR s opcí na dalších dvacet strojů. Hodnota objednávky by mohla činit až 12,3 miliardy dolarů, přes 257 miliardy korun, napsala agentura Bloomberg.

Letadla A321XLR mají nejdelší dolet ze všech úzkotrupých strojů, tedy letounů s jednou uličkou. „Dodávky letadel by měly začít v roce 2028,“ řekl novinářům šéf firmy Capital A Group, majitele AirAsia, Tony Fernandes. AirAsia je jedním z největších nízkonákladových dopravců v Asii a jedním z největších zákazníků Airbusu.

Aerolinky plánují využít tato letadla k otevírání nových linek do Číny, Indie a dalších částí Asie a Tichomoří. „Tyto linky by se nevyplatily, pokud by společnost musela použít větší letadla s vyšší spotřebou paliva,“ dodal Fernandes. Společnost plánuje také letos otevřít novou základnu v Perském zálivu a rozšířit svoji leteckou síť o některé evropské destinace.

Podle Fernandese hodlají aerolinky hodlají objednat dalších až 150 letadel. Nejmenoval konkrétní modely, ale potvrdil, že AirAsia nadále jedná o velké objednávce menších letadel.

AirAsia se v době pandemie nemoci covid-19 dostala do velkých dluhů a musela projít restrukturalizací. Snaží se ale znovu expandovat. V současnosti má v provozu asi 255 letadel.

Objednávka přišla na závěr návštěvy malajsijského premiéra Anwara Ibrahima v Paříži. Francouzský prezident Emmanuel Macron po setkání s Ibrahimem uvedl, že se podařilo dojednat historickou dohodu mezi Airbusem a Malajsií. Žádné další podrobnosti však nesdělil.