Black Lives Matter musí řešit i firmy. Na podporu tohoto ideálu dávají miliony | E15.cz

Nedávná smrt George Floyda v důsledku nepřiměřeného použití síly policisty v americkém městě Minneapolis stvořila nové hnutí Black Lives Matter. To nyní promlouvá i do světa byznysu. Firmy na něj reagují, chtějí ukázat svou podporu a říci své „ne“ rasismu.

Na počátku června se na sociální síti Instagram objevila například iniciativa označená jako „15 percent pledge“. Stojí za ní Aurora Jamesová, zakladatelka obuvnické značky Brother Vellies. Instagramový účet, který má aktuálně přes 37 tisíc sledujících, apeluje na velké společnosti jako Target nebo Whole Foods, aby myšlenku podpořily. Jejím cílem je zvýšit podíl nabízených značek vlastněných černochy na 15 procent a rovněž zvýšit podíl zastoupení lidí černé pleti mezi zaměstnanci a členy vedení firem.

Nedávno se ke kampani oficiálně přidala parfumerie Sephora vlastněná francouzským koncernem LVMH podnikatele Bernarda Arnaulta. Další firmy jako Follain či Heyday se zapojit chystají. Heyday aktuálně prodává 15 značek ve 12 obchodech a v současnosti nemá v sortimentu ani jednu značku vlastněnou lidmi černé pleti. „Je to o tom otevřít oči, rozhlédnout se, jaké značky a komunity existují. Náš záběr je malý, tohle je příležitost. Chceme nejenom zlepšit zastoupení v našich regálech, ale také pomoci podnikatelům,“ uvedl pro portál Glossy Michael Pollak, šéf a spoluzakladatel firmy Heyday.

Jak uvedl server Washington Post, 40 procent afroamerických vlastníků firem muselo mezi únorem a dubnem v důsledku pandemie koronaviru dočasně uzavřít své podnikání. Pokud se na statistiku podíváme šířeji, bez rozdílu rasy, bylo to „pouze“ 22 procent.

Afroameričani pak vlastní pouze dvě procenta firem, oproti 81 procentům vlastníků z řad bělošského obyvatelstva. Černoši přitom tvoří zhruba 15 procent populace USA.

Zajímavě se k tématu vymezila síť kaváren Starbucks. Podnik podle amerického Forbesu svým zaměstnancům zakázal nosit oblečení na podporu Black Lives Matter. Jak uvedl mluvčí Starbucks, firma sice chce pomáhat zastavit rasismus, ale dress code zůstává v platnosti, aby bylo vytvořeno bezpečné a přívětivé prostředí jak pro zákazníky, tak i pro personál. Trvalo ovšem jen pár hodin a toto interní opatření Starbucks pod tlakem zaměstnanců a veřejnosti nakonec zrušil.

Pak jde také o peněžní podporu. AirBnB se dle serveru NBC zavázalo darovat půl milionu dolarů hnutím Black Lives Matter a NAACP bojujícím za sociální a rasovou rovnost, technologický gigant Amazon slíbil dát několika organizacím v součtu 10 milionů dolarů a 100 milionů dolarů chce dle slov, která pronesl šéf Applu Tim Cook dát firma s jablečným logem.

Coca Cola hodlá finančně podpořit hnutí 100 Black Men a Facebook na základě prohlášení Marka Zuckerberga věnuje 10 milionů dolarů skupinám, které se zasazují o rasovou rovnost. Výrobce sportovních oděvů a obuvi Nike nejprve sdílel na sociálních sítích video vyzývající zákazníky, aby „to pro jednou nedělali“ (For Once Just Don’t Do It) - tedy aby neignorovali projevy rasismu. Klip získal miliony zhlédnutí, někteří mu však vyčítali, že postrádá reálné činy. Firma Nike proto vydala prohlášení, že v průběhu čtyř let daruje 40 milionů dolarů na podporu americké černošské komunity.

Nechybí ani Adidas. Ten chce obsadit alespoň 30 procent všech nových pozic v USA černošskými a hispánskými pracovníky. Zároveň se nechal slyšet, že investuje 120 milionů dolarů na podporu černošských komunit.

Přidal se i Google, který dle dopisu svého šéfa Sundara Pichaie organizacím usilujícím o rovnost daruje 12 milionů dolarů a milionem chce boj za rovnost podpořit i Uber. Walmart v průběhu pěti let hodlá věnovat 100 milionů a stejnou částku přislíbila i Warner Music Group. Také Goldman Sachs dá na boj proti rasismu 10 milionů dolarů.

Terčem kritiky a debat o "správném" nastavení se staly i podíly zaměstnanců podle rasy. Podle serveru CBS třeba Microsoft na twitteru sice sdílel citáty na podporu boje proti rasismu, nicméně pouze 4,4 procenta zaměstnanců všech pod něj spadajících firem se v loňském reportu o inkluzi identifikovali jako černoši. Dle statistik mizivá procenta černošských pracovníků zaměstnávají i další technologické firmy. V Googlu je lidí černé pleti pouze 3,3 procenta a v americkém Applu pak devět procent. Naopak Amazon je na tom s hodnotou 26,5 procent lépe.

V souvislosti s nedávnými událostmi se rovněž připomíná takzvaný Juneteenth, tedy svátek na památku 19. června 1865 coby výročí zrušení otroctví v Texasu. Nějakým způsobem se k němu vztahuje mnohem víc firem než dřív. Společnost Twitter například svým zaměstnancům udělí na tento den volno.