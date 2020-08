Bělorusku hrozí tvrdý pád. S Lukašenkem i bez něho | E15.cz

Velká část běloruské ekonomiky připomíná skanzen, který je jen mírně modernější verzí sovětského hospodářství. Státní podniky dodnes vytvářejí 70 procent hrubého domácího produktu, nejsou dostatečně efektivní a hrozí jim i ztráta ruského trhu. Ekonomika potřebuje zásadní transformaci, liberalizaci a privatizaci. Reformy jsou nejspíš jen otázkou času, pokud se je ale nepodaří dobře zvládnout, mohou vést k chaosu – podobně jako se to stalo v jiných částech bývalého SSSR.

Bělorusko paradoxně ustálo rozpad Sovětského svazu lépe než jiné země. Otec slovenských reforem Ivan Mikloš, který byl jako ekonomický poradce aktivní také v Kyjevě, před časem upozornil, že Bělorusko od devadesátých let výrazně zaostalo za Polskem, ale pořád si vedlo podstatně lépe než Ukrajina. Běloruská „stabilita“, která však v posledních letech přináší stále patrnější stagnaci, měla méně devastující dopady než polovičaté reformy na Ukrajině zmítané korupcí a bitvami oligarchů.

Nadějné technologie

Ne vše je v Bělorusku součástí postsovětského skanzenu. Nadějně se rozvíjí sektor informačních technologií. Hlavní město Minsk se může pochlubit moderním High-tech parkem. Videohra World of Tanks zaznamenala velký úspěch na světovém trhu. V Bělorusku se vyvíjely známé aplikace Viber nebo Maps.me. O mnohém vypovídá skutečnost, že zakladatel parku Valerij Cepkalo se stal jedním z opozičních vůdců a ohlásil kandidaturu na prezidenta před posledními prezidentskými volbami. Na rozdíl od dalších dvou kandidátů neskončil ve vězení, ale odcestoval do zahraničí – přes Rusko nakonec dorazil do Polska.

Švédský ekonom a odborník na oblast bývalého SSSR Anders Aslund poukazuje i na další pozitiva, kterých by mohli Bělorusové využít, pokud padne autoritářský režim Alexandra Lukašenka. Země podle něho může těžit z kvalitního vzdělávacího systému. Má také schopné technokraty. I v dobách Sovětského svazu Bělorusko podle Aslunda patřilo k republikám, které byly v rámci možností spravovány relativně kompetentně.

Manažeři českých firem si v posledních desetiletích spolupráci s Běloruskem obvykle pochvalovali. Oceňovali tamní dobrou platební morálku. Bělorusové podle dostupných informací také dobře udržovali svůj úsek ropovodu Družba, kterým surovina putuje i do Česka. To 10 | ANALÝZA v ostatních postsovětských zemích není vůbec samozřejmostí.

Ratingová agentura Fitch nedávno uvedla, že makroekonomická stabilita Běloruska se v posledních letech zlepšila, zároveň ale upozornila na řadu nedostatků – včetně neschopnosti země dosahovat vyššího růstu. Letošní očekávaný propad ekonomiky o pět procent není v době pandemie nijak překvapivý, větší vypovídací hodnotu má dlouhodobější vývoj hrubého domácího produktu – a ten byl za posledních pět let v podstatě nulový.

Celkový veřejný dluh se pohyboval na úrovni 50 procent HDP, Bělorusové však podle stávajících prognóz budou mít stále větší problém ho splácet. Dlouhodobé stávky by situaci ještě více vyhrotily.