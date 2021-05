Ant se zapojí do testování čínské digitální měny. | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Německé vládní strany ztrácejí voliče

Podpora německé vládní unie CDU a CSU dosluhující spolkové kancléřky Angely Merkelové se nadále propadá. Podle pravidelného průzkumu, který v neděli zveřejnila agentura Kantar, by křesťanské demokraty nyní volilo 23 procent Němců. To je pro koalici vůbec nejhorší výsledek v historii a o procento méně než před týdnem. Německé volby by v současné době vyhrála strana Zelených. I ta si ale o jeden procentní bod pohoršila. Podporuje ji 26 procent voličů. Koalice CDU a CSU vládne v Německu od roku 2005. V posledních měsících ji však potápí chaotický přístup ke koronavirové pandemii a vnitrostranické spory.

EU obnoví obchodní rozhovory s Indií

Evropská unie se po osmi letech dohodla s Indií na obnovení vyjednávání o obchodní smlouvě. Sedmadvacítka má v plánu navázat s asijskou zemí strategickou spolupráci v oblasti hospodářství, zdravotnictví a v boji proti klimatickým změnám. Brusel a Nové Dillí tak chtějí společně čelit ekonomickému vzestupu Číny, uvedla agentura Bloomberg. EU je pro Indii aktuálně třetím největším obchodním partnerem. V loňském roce si obě strany vyměnily zboží za 96 miliard eur, skoro 2,5 bilionu korun. Rozhovory o umožnění volného obchodu mezi Evropou a Indií však byly kvůli vzájemným neshodám od roku 2013 pozastaveny.

Z trhů a burz

Ant Group zpřístupní klientům virtuální jüan

Čínská fintech společnost Ant Group patřící do gigantického koncernu Alibaba se zapojí do testování čínské digitální měny. S odvoláním na čínská státní média o tom informuje server CNBC. Internetová banka MYbank, ve které Ant drží majoritní akciový podíl, nově umožní svým klientům propojení jejich účtů s aplikací na provádění plateb virtuálním jüanem. Ant se tím stává jednou z prvních velkých firem, jež se bude podílet na projektu čínské kryptoměny. Peking už v loňském roce zkušebně vypustil do oběhu digitální jüany v hodnotě několika milionů dolarů. Na rozdíl od jiných populárních kryptoměn, jako je například bitcoin, má kontrolu nad virtuálním jüanem jediná instituce – čínská centrální banka.

Royal Mail testuje rozvoz pošty drony

Zatímco Čína testuje digitální platidlo, Velká Británie zkouší doručovat poštu pomocí dronů. Společnost Royal Mail začala podle deníku The Guardian přepravovat drony balíčky a testovací sady na COVID-19 z pevniny na britské souostroví Scilly. Testování služby potrvá měsíc a pokud se osvědčí, mohlo by se v budoucnu rozšířit do dalších odlehlých lokalit ve Spojeném království. Drony jsou řízeny autopilotem a jsou schopné urazit vzdálenost 113 kilometrů bez dozoru jakéhokoliv operátora. Projekt zafinancovala britská vláda.

Tweet dne

SpaceX accepts dogecoin as payment to launch a lunar mission next year https://t.co/3abmP3ZXDe pic.twitter.com/cPQCAZ3WNu — Reuters (@Reuters) May 9, 2021

„Společnost SpaceX dostane za misi na Měsíc v příštím roce zaplaceno dogecoinem.“

Jeden z nejbohatších lidí světa a šéf firmy SpaceX Elon Musk prohlásil, že chce svoji chystanou vesmírnou misi financovat dogecoinem. Kurz této dříve obskurní kryptoměny díky Muskovi za poslední měsíc vzrostl o více než 800 procent a dosáhl tržní hodnoty přes sedmdesát miliard dolarů, téměř 1,5 bilionu korun. V neděli však dogecoin prudce oslabil, opět kvůli výrokům Muska.

