Austrálie bude firmám platit, aby zaměstnávaly lidi mladší 35 let | E15.cz

Australská vláda firmám příští rok zaplatí čtyři miliardy australských dolarů (téměř 66 miliard korun), aby zaměstnaly lidi mladší 35 let. V australském parlamentu to řekl ministr financí Josh Frydenberg. Chce tak zemi pomoci vymanit se z koronavirové krize, kvůli které se nezaměstnanost v červenci vyšplhala na 22leté maximum.

Ještě horší je nezaměstnanost mezi mladými. Celková míra nezaměstnanosti činila 7,5 procenta, avšak mezi lidmi od 15 do 24 let se blížila 20 procentům, poznamenala agentura Reuters.

Canberra se proto chystá platit firmám příští rok 200 australských dolarů (3300 Kč) týdně, když zaměstnají člověka mladšího 29 let, a 100 dolarů (1650 Kč) týdně, jestliže dají práci člověku ve věku 30 až 35 let. Podmínkou je, že zaměstnanec odpracuje nejméně 20 hodin týdně.

„Mít práci znamená víc než si jen vydělávat,“ řekl Frydenberg zákonodárcům. „Znamená to ekonomické bezpečí. Znamená to nezávislost. Znamená to příležitost. Nemůžeme dovolit, aby covidová recese tohle odnesla,“ dodal.

O snižování nezaměstnanosti jakožto národní prioritě dnes mluvili také činitelé australské centrální banky. Ta i kvůli tomu ponechala základní úrokovou sazbu na rekordním minimu 0,25 procenta.

Oznámená částka čtyř miliard australských dolarů je součástí rozpočtu na léta 2020 a 2021. Vláda se zavázala, že jeho součástí bude i 98 miliard dolarů (1,6 bilionu Kč) na podporu růstu a zaměstnanosti. Frydenberg by chtěl míru nezaměstnanosti do června 2023 stlačit až na šest procent.