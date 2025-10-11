Babiš pokládá informace o Turkových starších výrocích za závažné, bude věc řešit
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš pokládá za závažné informace o starších, později smazaných výrocích Filipa Turka na sociálních sítích. O čestném předsedovi Motoristů sobě Turkovi se mluví jako o možném ministru zahraničí. Babiš dnes na dotaz ČTK napsal, že záležitost chce řešit s představiteli Motoristů na začátku příštího týdne.
"Ty informace jsou závažné a určitě to budu řešit. Požádal jsem pana (předsedu Motoristů) Petra Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky," sdělil Babiš.
Turek podle serveru Deník N opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek publikaci svých výroků označil podle Deníku N za nestoudnou snahu o diskreditaci. Jeho vyjádření ČTK zjišťuje.
Organizace Romea upozornila na Turkův údajný výkrok o tom, že popálené cikáně je polehčující okolnost. "Pokud je tento výrok pravdivý, nelze ho chápat jinak než jako otevřenou rasistickou relativizaci pokusu o vraždu dítěte," uvedla. Podobná vyjádření pokládá organizace za nepřijatelná a případnou Turkovu nominaci do pozice ministra zahraničí odsoudila. "Vyzýváme předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby Turka na tento post nenavrhoval. Pokud tak učiní, žádáme prezidenta republiky Petra Pavla, aby ho do funkce nejmenoval," sdělila Romea v tiskové zprávě.
Na rozdělení křesel v budoucí možné vládě ANO, SPD a Motoristů se dohodli jejich představitelé v pátek. Kabinet má mít 16 členů včetně premiéra, o jednoho méně, než aktuálně čítá nynější koaliční kabinet premiéra Petra Fialy (ODS). Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy Sněmovny. Vzniknout má nová pozice ministra sportu, prevence a zdraví. Nevzniknou naopak posty ministrů pro evropské záležitosti, pro legislativu a pro vědu, výzkum a inovace.