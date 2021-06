Morgan Stanley zakáže neočkovaným zaměstnancům chodit do kanceláří | E15.cz

Končí aféra Bygmalion

Soudní proces s bývalým francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym se po více než měsíci chýlí ke konci. Před pařížským soudem včera zazněly závěrečné řeči. Obhajoba požádala o zproštění obžaloby. Verdikt bude vynesen 30. září. Exprezident čelí obvinění z korupce v takzvané kauze Bygmalion. Žaloba tvrdí, že Sarkozyho strana v roce 2012 utratila za velmi drahá volební shromáždění téměř dvojnásobek maximální částky, kterou volební zákon stanoví ve výši 22,5 milionu eur, tedy asi 573,5 milionu korun. Následně podle prokurátorů najala spřátelenou agenturu pro styk s veřejností, aby skutečné náklady zakryla. Politikovi hrozí až šestiměsíční vězení.

Maďarsko zvýšilo základní úrok

Maďarská centrální banka v úterý zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,3 procenta na 0,9 procenta. Finanční instituce se tímto krokem snaží zastavit rostoucí inflaci. Maďarsko se tak stalo prvním státem v Evropské unii, jenž se ke zvednutí sazby odhodlal. Jako další by jej mohla následovat Česká republika. Základní úrok České národní banky se podle analytiků může navýšit už dnes, a sice o 0,25 bodu na 0,5 procenta. Naproti tomu Evropská centrální banka nadále ponechává svou měnovou politiku beze změn a drží hlavní úrokovou sazbu na nule.

Burzy na obou stranách Atlantiku posílily

Akcie ve Spojených státech v úterý rostly. Vzhůru je táhly především velké technologické korporace. Index S&P 500 zpevnil o 0,51 procenta. Dow Jones přidal 0,2 procenta. Nasdaq Composite se zvýšil o 0,79 procenta a uzavřel tak na novém rekordu. Optimismus včera vládl také na trzích v západní Evropě. Panevropský ukazatel Stoxx Europe 600 se zvedl o 0,26 procenta. Německý DAX posílil o 0,21 procenta. Francouzský CAC 40 vzrostl o 0,14 procenta a britský FTSE 100 skončil v zisku 0,39 procenta.

Kancelář jen pro očkované

Americká banka Morgan Stanley zakáže s platností od 12. července chodit do jejích kanceláří v New Yorku všem zaměstnancům a klientům, kteří nejsou plně naočkováni proti koronaviru. Společnost ke stejnému datu zruší v kancelářích povinnost nosit roušky a dodržovat rozestupy. Zaměstnanci musejí banku informovat o tom, zda jsou očkováni do 1. července. Ti, kdo obě dávky vakcíny neobdrželi, budou muset povinně pracovat z domova. Podobná opatření zavádějí také další velké peněžní ústavy v USA.

Nobody can win against #COVID19 alone. Lithuanian Government donated 20,000 AstraZeneca vaccine dozes to #Taiwan and 126,000 dozes to #Ukraine, #Moldova, and #Georgia (a part of 200.000 donation to all EaP countries). We believe that we are #StrongerTogether 🤝💪