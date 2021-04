Našetřili, vyhořeli a teď dávají výpověď. Yoloing hýbe trhem práce | E15.cz

Žijete jen jednou. To je nové motto několika amerických vyhořelých pracovníků, kteří se rozhodli jít do riskantního podnikání místo své stabilní práce a nadstandardního platu.

YOLO, aneb žijete jen jednou. Tímto mottem se po roční pandemické krizi začínají řídit někteří zaměstnanci, kteří se cítí vyčerpaní a vyhořelí. Opouštějí svá stabilní zaměstnání a soustředí se na rozjezd vlastního byznysu. Pokud bude chřadnutí současných zaměstnanců pokračovat, mohl by se takzvaný Yoloing stát novým trendem pracovních sil, píší New York Times.

Ve Spojených státech se v poslední době objevuje nový trend. Někteří vyhořelí pracovníci s dostatečnými finančními úsporami opouštějí stabilní zaměstnání a vydávají se na cestu za postpandemickým dobrodružstvím. Poté, co se rok hrbili nad svými laptopy a co začali pomalu ale jistě přirůstat ke svým gaučům, rozhodli se své geniálně uspořádané životy trochu rozhodit a začali riskovat.

„Tweetl jsem o tom a do mé e-mailové schránky se přiřítilo několik desítek příběhů, přičemž všechny varianty byly založeny na tomtéž: Pandemie změnila mé priority a uvědomil jsem si, že takhle žít nemusím,” sdělil Kevin Roose, redaktor New York Times, který se ve svém příspěvku na Twitteru ptal lidí, jak pandemie zahýbala s jejich myšlením o zaměstnání.

K byznysovým plánům je povzbuzuje stále rozšiřující se očkování a obnovující se trh práce. Bankovní účty těchto lidí se za poslední rok naplnily úsporami, což následně zvyšuje jejich odhodlání riskovat. Mezi takovými pracovníky jsou ale i takoví, kteří zaměstnání nemění ani neplánují vlastní byznys, ale ze zaměstnání prostě odešli a momentálně nechtějí dělat nic. Obě varianty jsou do určité míry riskantní, a tak se takovému postoji začalo říkat „Yoloing“.

YOLO je anglická zkratka hesla „you only live once“ neboli „žijete jen jednou“. Tu před deseti lety zpopularizoval známý kanadský raper Drake ve své písni The motto. Výraz byl dokonce před lety uznán lingvisty a byl přidán do online verze Oxfordského slovníku. Tento termín je „memem“ mezi obchodníky s akciemi na Redditu, kteří jej používají při uzavírání nezodpovědných sázek, které se stejně mnohdy vyplatí.

Pandemie ještě ale neskončila a miliony Američanů stále truchlí nad ztrátou svých blízkých a zaměstnání. Ne každý si tedy může dovolit riskovat, protože ne každý má takové úspory, jako úspěšní manažeři, bankéři a jiní, jejichž platy jsou vysoce nadstandardní.

„Uvědomil jsem si, že sedím deset hodin denně u stolu v kuchyni a cítím se mizerně. Tak jsem se sám sebe zeptal, co vlastně můžu ztratit a došel jsem k závěru že nic. Stejně můžeme klidně zítra zemřít a nic s tím neuděláme,“ napsal Brett Williams, právník v Orlandu na Floridě. Williams tedy následně odešel ze svého zaměstnání, zanechal za sebou vysokou pozici a plat. Teď poklidně pracuje v malé firmě se svým sousedem a tráví více času se svou ženou a psem. „Jsem stále právník, ale už dlouho jsem nebyl tak nadšený, že můžu chodit do práce,” řekl Williams.

Ze strachu z odchodu zaměstnanců se zaměstnavatelé snaží zlepšit veškeré podmínky a zabránit tak vyhoření svých pracovníků. Sociální síť LinkedIn nedávno poskytla většině svých zaměstnanců placený týden volna. Banka Credit Suisse poskytla svým mladým bankéřům příspěvek ve výši dvacet tisíc dolarů a Houlihan Lokey, další firma z Wall Street, zaplatila mnoha svým zaměstnancům kompletní dovolenou dle jejich výběru.