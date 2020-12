Trump plánuje důchod na Floridě. Nechceme vás tady, vzkazují sousedé | E15.cz

Už před letošními volbami si Trump změnil své oficiální trvalé bydliště na adresu svého takzvaného zimního Bílého domu – Mar-a-Lago na Floridě. Do svého soukromého klubu jezdil i během úřadu za sluncem, golfem a za teplem.

Poté co se objevily zprávy o tom, že právě sem se prezident s rodinou příští rok přestěhuje, se ale ozvali sousedé. Naštvaní, unavení, nespokojení. „My vás tady nechceme,“ vzkazují společně Trumpově rodině v dopise sepsaném právníkem Reginaldem Stambaughem.

Podle místního tisku si lidé z okolí v minulých letech mnohokrát stěžovali na hluk a proudění vzduchu z přistávání jeho helikoptéry a několika sousedům to údajně zničilo jejich pěstěné předzahrádky.

Radní města Palm Beach, kam plážový klub Mar-a-Lago spadá, už mezitím také rozhodli, že betonová přistávací plocha pro helikoptéry musí být po skončení Trumpova úřadu okamžitě odstraněna.

„Když je váš soused prezidentem, bojuje se s ním těžko. Teď když bude Donald Trump zase jen běžným občanem, máme větší šanci se bránit,“ zaznívá z floridského ostrůvku, sevřeného mezi jezerem Lake Worth a Atlantským oceánem.

A v čem je kromě hluku a dopravních zácp během prezidentových návštěv přesně problém? Oficiálně si obyvatelé Palm Beach stěžují, že Donald Trump – pokud se natrvalo přestěhuje do plážového klubu – poruší smlouvu sepsanou s městem. Jeho floridská adresa není obyčejným domem.

Nemovitost o 126 pokojích sice Trump v roce 1985 za deset milionů dolarů koupil jakožto luxusní sídlo, ale když se začátkem devadesátých let dostal do finančních potíží, rozhodl se areál rozdělit do několika samostatných částí, aby bylo snazší je pronajímat. To mu úřady nepovolily, a tak přišel s dalším plánem – vytvořit soukromý klub a provoz platit z členských poplatků, píše deník Washington Post.

Toto už byla verze, se kterou město souhlasilo, ovšem s podmínkou, že nikdo z téměř 500 členů klubu nemůže v místě zůstat ročně déle než sedm dní v kuse anebo tam strávit v různých termínech více než 21 dní. Jinými slovy, nikdo tam dle této smlouvy nesmí trvale bydlet. A jak teď podotýkají americká média, tyto limity Trump od doby, kdy je americkým prezidentem, překračuje pravidelně.

Kromě víkendových a svátečních výletů v Mar-a-Lago pořádal i státní recepce. Ne do Bílého domu, ale na Floridu pozval například japonského premiéra nebo čínského prezidenta.

Přepsané bydliště, stavební úpravy v Trumpově rezidenci a informace o tom, že se už zaměstnanců tajných služeb ptali, zda jsou ochotní se přestěhovat na Floridu – to vše jsou náznaky toho, že ani oficiální stížnosti Trumpa před přestěhováním do ráje všech amerických důchodců nezastaví.

Tajná služba se na změnu v Trumpově rodině chystá už několik měsíců. I po lednové Bidenově inauguraci budou mít Trump a členové jeho rodiny nárok na ochranku, i když v menším počtu než doposud. Pracovníci ochranky budou mít v místě Trumpova nového bydliště svůj separátní byt a operační středisko.

Pokud by se náhle podmínky změnily a Palm Beach by Trumpovi kvůli porušení smlouvy a stížnostem sousedů zabránilo nastěhovat se do jeho prozatímního zimního sídla, znamenalo by to nejen pro tajnou službu velké komplikace.

Sousedé prostřednictvím svého právníka v dopise Trumpovi mimo jiné radí, že přece jen by mu asi bylo líp ve větším soukromí: „Ostatně v okolí je v nabídce několik krásných luxusních nemovitostí, něco by si pan prezident určitě našel.“

Trump ovšem není mužem, který by se zalekl svých sousedů či úředníků, a už vůbec není typem člověka, který by prahnul po soukromí. „Docela si umím představit, jak sedí každý týden u stolu v plážovém klubu s nějakým jiným vlivným přítelem, na hlavě červenou Maga čepici a vypráví u drinku historky z prezidentování,“ prohlásil.

Není asi realistické, aby město Palm Beach Trumpovi trvalý pobyt zakázalo, co se ale může stát, je, že jeho klub ztratí kvůli porušení podmínek licenci a přestane být výdělečný, podotýká místní tisk. V takovém případě by měl nakonec rozlehlé panství pod palmami jen pro sebe a soukromí až až.