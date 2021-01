Biden vydal za první dny ve funkci více příkazů než Trump za dva týdny | E15.cz

Biden je zatím legislativně nejaktivnějším prezidentem za poslední zhruba tři desítky let, upozornila BBC. Během prvních dvou dnů v úřadu podepsal 25 exekutivních příkazů. Pro srovnání, Trump jich za první dva týdny v Oválné pracovně nařídil osm, Obama devět a George W. Bush dokonce jen dva, uvedla BBC.

V následujících dnech a týdnech se nový šéf Bílého domu chce soustředit hlavně na zastavení pandemie nemoci COVID-19 a prosazení záchranného balíčku na podporu amerického hospodářství ve výši 1,9 bilionu dolarů, v přepočtu asi 41 bilionů korun.

Jeho dosavadní kroky ve funkci shrnuje i deník The New York Times. Podle něj si však Biden dal možná až příliš ambiciózní cíle a prosazení některých jeho záměrů nebude vůbec snadné.

„Ačkoli se Biden během svého inauguračního projevu zavázal, že chce Ameriku především spojovat, jeho první akce se výrazně zaměřily především na odstranění agendy bývalého prezidenta Donalda Trumpa,“ napsal The New York Times. Většina vydaných příkazů skutečně obrací dosavadní politiku Spojených států, nastavenou Trumpem, naruby.

Boj s pandemií

Prezident Biden mimo jiné jmenoval Jeffreyho Zientse oficiálním koordinátorem boje s koronavirovou pandemií. Zients byl v minulosti členem administrativy Baracka Obamy a zasedal ve správní radě společnosti Facebook.

Biden stornoval plánovaný odchod USA ze Světové zdravotnické organizace a jednáním s touto institucí pověřil bývalého Trumpova hlavního zdravotnického poradce Anthonyho Fauciho. „Spojené státy přestanou snižovat počet Američanů pracujících pro WHO a dostojí svým finančním závazkům vůči této organizaci,“ uvedl Fauci.

Prezident také nařídil povinné nošení roušek a dodržování rozestupů na půdě federálních úřadů po příštích sto dní. Zároveň vyzval Američany, aby nosili roušky na všech veřejných místech.

Všichni přijíždějící do USA z ciziny se při vstupu na palubu letadla musejí prokázat negativním testem na COVID-19 a po příletu je čeká povinná karanténa. V následujících týdnech hodlá Biden masově navýšit testování a očkování obyvatel. Jen za prvních 100 dní chce naočkovat 100 milionů lidí.

Ekonomika

Biden podnikl kroky k pozastavení splátek studentských půjček a ochraně občanů, které pandemie uvrhla do finanční nouze, před vystěhováním či zabavením majetku. Požádal příslušné instituce, aby odložily splátky hypoték minimálně do konce března.

Progresivní část Demokratické strany dokonce tlačí na prezidenta, aby studentům odpustil dluhy až do výše 50 tisíc dolarů, více než jednoho milionu korun, na osobu.

Migrace a víza

Jeden z nových exekutivních příkazů podporuje program DACA neboli Deferred Action for Childhood Arrivals, jenž chrání před deportací z USA migranty, kteří přišli do země v dětském věku. Trumpova administrativa se tento program několik let snažila úplně zrušit.

Biden rovněž zastavil některé agresivní snahy svého předchůdce okamžitě vystěhovat nelegální uprchlíky. Zrušil též Trumpův zákaz vstupu na území USA pro občany několika převážně muslimských zemí, jenž se týkal například Nigérie, Somálska nebo Sýrie. Zastavena byla též výstavba Trumpovy proslulé „mexické“ zdi.

Životní prostředí

Kromě opětovného připojení Spojených států ke klimatické Pařížské dohodě pozastavila Bidenova administrativa prodej koncesí na těžbu ropy a zemního plynu v Arktické národní přírodní rezervaci na Aljašce. Byla zrušena výstavba ropovodu Keystone XL, který měl přivádět ropu z Kanady do amerického státu Nebraska.

Měly by se zpřísnit také emisní limity u automobilů. Biden chce v budoucnu podporovat trh s elektromobily, třeba navýšením počtu dobíjecích stanic o více než půl milionu.

Rasová a genderová rovnoprávnost

Biden pověřil Susan E. Riceovou odstraněním systematického rasismu ve federálních agenturách. Jejím úkolem bude mimo jiné zajistit, aby Američané všech ras měli rovný přístup k federálním zdrojům, benefitům a službám. Prezident bude každých 200 dnů informován o tom, jak úřady v tomto úsilí pokročily.

Biden současně podepsal exekutivní příkazy, jejichž cílem je potlačit diskriminaci kvůli sexuální orientaci nebo genderové identitě. Během Trumpova prezidentství byly veškeré zmínky o LGBT komunitě odstraněny z webových stránek Bílého domu, podotkla BBC.