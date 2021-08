Bohatství pro všechny. Čínský prezident nastolil myšlenku společné prosperity | E15.cz

Hlava Čínské lidové republiky Si Ťin-pching se patrně vydal na cestu boje s bohatými lidmi a prosperujícími podniky. Na finančním a ekonomickém mítinku představil plán „společné prosperity“, který má snížit nerovnost příjmů v zemi. Šéf tamní komunistické strany také upozornil bohaté obyvatele, že by měli začít dávat více ze svého do společnosti. Uvedla to agentura Bloomberg .

Skoncování s chudobou a vybudování prosperující společnosti patří k cílům, které si vládnoucí strana vytyčila poté, co se Si Ťin-pching stal v roce 2012 generálním tajemníkem jejího ústředního výboru. Komunisté podle agentury Bloomberg chtějí těmito kroky posílit své postavení v zemi, kde jsou ekonomické propasti mezi společenskými vrstvami velmi hluboké. Zhruba pětina nejbohatších Číňanů vydělává desetkrát více než pětina těch nejchudších. Právě tuto nerovnost hodlá Si Ťin-pching odstraňovat.

„Vyzýváme k rozumné úpravě nadměrných příjmů u nejbohatších osob. Vydělávající společnosti a osoby by měly peníze více vracet do společnosti,“ stojí podle CNBC v oficiálním prohlášení z mítinku. Vedoucí představitelé komunistů dále uvedli, že cesta k nastaveným cílům by měla mít několik etap.

Ve zprávě se podle Bloombergu objevil i plán toho, že Čína chce rozšířit především skupinu se středními příjmy a více podporovat nejchudší skupiny žijící vesměs na venkově. V následujících letech by mělo být v Číně vytvořeno prostředí, ve kterém by měl kdokoli možnost si finančně přilepšit.

Analytici a ekonomové se shodují, že informace, které zazněly na setkání vysokých čínských představitelů, naznačily nový politický směr, kterým se země v následujících letech bude ubírat. Jednou z možností, kterou ekonomové opět začínají brát vážně, je zavedení daní z majetku, dědictví či z kapitálových zisků.

„Čínská nerovnost obyvatel z hlediska financí se zhoršila na velice závažnou úroveň. Politikům nezbývá nic jiného než se možností zdanění majetku znovu zaobírat,“ sdělil Bloombergu Larry Hu, hlavní ekonom společnosti Macquarie Group v Hongkongu.

Čínská ekonomka Carol Liao dále uvedla, že zavedení daně z kapitálových zisků čínských společností by mohlo být řešením k odstranění finanční nerovnosti čínských občanů. Zlepšit situace podle ní mohou i nová opatření týkající se rozdělování příjmů, posílení programu sociálního zabezpečení či více peněžních dotací pro méně rozvinuté oblasti.

Pro uskutečnění svých záměrů v menším měřítku si čínské vedení zvolilo jihovýchodní provincii Če-ťiang, kde sídlí například skupina Alibaba. Do roku 2025 by tam měl vzrůst průměrný disponibilní příjem na 75 tisíc jüanů ročně, zhruba 250 tisíc korun. Představuje to vzestup o 45 procent oproti nynějšímu stavu, na mzdy má do té doby připadat více než polovina HDP.

Provinční vláda má také motivovat pracovníky ke kolektivním vyjednáváním o mzdách, tlačit podniky k vyplácení dividend akcionářům, směrovat zemědělce k vytváření podnikatelských strategií a celkově postupně zlepšovat životní úroveň obyvatel.