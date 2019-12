Johnson ve volbách získá mírnou většinou, ukázal průzkum | E15.cz

Vládní strana si od začátku kampaně v průzkumech drží náskok zhruba deseti procentních bodů před opozičními labouristy a její podpora se v průběhu listopadu dostala nad 40 procent. Je tudíž takřka jisté, že v Dolní sněmovně bude po čtvrtečních volbách nejsilnější, zásadní pro další vývoj ale bude to, zda dosáhne na parlamentní většinu.

Model YouGov se snaží dobrat nejpravděpodobnějšího výsledku v každém ze 632 volebních obvodů v Anglii, Walesu a Skotsku. V propočtu publikovaném před dvěma týdny připadlo konzervativcům 359 mandátů, tedy o 20 více než nyní. Labouristické straně naopak předpokládané zisky vzrostly z 211 na 231 poslaneckých křesel. Skotským nacionalistům nyní analytici přisuzují 43 mandátů, liberálním demokratům 15.

„Jako všechny předpovědi má i náš model jisté rezervy a možná odchylka, se kterou pracujeme, znamená, že konečný počet konzervativních obvodů může být mezi 311 a 367,“ upozornil šéf politického a sociálního výzkumu YouGov Anthony Wells. „Tudíž rozhodně nemůžeme vyloučit, že volby roku 2019 vyústí v parlament bez většiny jedné strany, zároveň ale nemůžeme vyloučit silnější konzervativní většinu,“ dodal k analýze, která se opírá mimo jiné o více než 100 tisíc rozhovorů s voliči prováděnými od minulé středy až do úterního dopoledne.

Jak podotýká agentura Reuters, povolební pat v Dolní sněmovně by přinesl pokračování nejistoty kolem britského odchodu z Evropské unie. Konzervativci chtějí Británii z unie vyvést na konci ledna na základě stávající rozvodové dohody, v případě jejich volebního neúspěchu by se ale vracel do hry scénář se druhým referendem včetně možnosti setrvání v EU.

Podle premiéra Johnsona by volební souboj „nemohl být těsnější“. „Jen chci všem říct, že je zde velmi reálné riziko, že bychom zítra mohli skončit s dalším nefunkčním parlamentem,“ řekl dnes ráno na televizi Sky News. Varoval přitom před pokračujícím „ochromením“ Británie.

Po zveřejnění nových čísel od YouGov výrazně oslabila britská libra, která se předtím během dne vyšplhala na nové sedmiměsíční maximum vůči dolaru. Podle Reuters mají mnozí analytici parlament bez většiny té či oné strany za nejhorší variantu pro britskou ekonomiku.

Při posledních volbách v roce 2017 konzervativcům většina těsně unikla, ačkoli průzkumy preferencí během celé kampaně ukazovaly jejich poměrně pohodlný náskok. Detailní model YouGov ale tehdy hovořil o patové situaci už deset dní před hlasováním. Metoda předpovídá výsledky ve volebních obvodech i na základě věku, pohlaví a vzdělání místních voličů.