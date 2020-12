Nedostatky brexitové dohody: Na čem se Británie s EU stále neshodly | E15.cz

Dohoda, kterou na Štědrý den vyjednal britský zástupce David Frost s evropským vyjednávačem Michelem Barnierem, nepochybně přinesla do spousty sektorů pocity úlevy. „Británie si zase bude moci nastavovat své vlastní zákony,“ uvedl Frost. Za dobrou a spravedlivou dohodu označili i premiér Spojeného království Boris Johnson či předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Válka skončila a my jsme zvítězili,“ chlubil se dokonce na Twitteru britský opoziční politik a jeden z předních obhájců brexitu Nigel Farage. Přesto je tu několik klíčových bodů, které nynější dokument neřeší a mohou v budoucnu přinést závažné problémy.

Jedním z nejožehavějších témat rozhovorů bylo nastavení rovných podmínek pro britské a evropské podnikatele. Vyjednávači se nakonec dohodli na kompromisu - Británie se nemusí nadále řídit evropskými zákony, Unie nicméně může na britské zboží uvalit cla a postihy, pokud se ukáže, že ostrovní firmy porušují pravidla férové hospodářské soutěže.

Smlouva obsahuje i klauzuli, na jejímž základě může být o této pasáži jednáno znovu, když státy nebudou spokojeny s jejím fungováním v praxi. Jinými slovy, tento spor zůstává otevřený. Pokud kterákoliv strana nabude v příštích letech přesvědčení, že partner neplní to, co slíbil, současná dohoda se může úplně rozpadnout a vyjednávání začnou nanovo.

Smlouva prakticky vůbec neupravuje vztahy mezi finančními společnostmi. Nezaručuje firmám z londýnské City přístup na jednotný evropský trh. Banky a pojišťovny tak nadále žijí v nejistotě. Premiér Johnson v rozhovoru pro noviny Sunday Telegraph přiznal, že „dohoda v rámci finančních služeb nedosahuje tak daleko, jak bychom chtěli.“ Britský ministr financí Rishi Sunak v neděli potvrdil, že Londýn bude s Bruselem v této věci nadále jednat a stanovil si tento bod jako jednu z hlavních priorit pro rok 2021.

Británie se s Evropskou unií domluvila pouze na dočasném sdílení a ochraně dat po následujících šest měsíců. Do té doby musí být stanovena nová pravidla. Deník The Guardian si všímá, že úplně zkolabovala britsko-evropská spolupráce v oblasti bezpečnosti. Britská policie již nebude mít od ledna přístup do Schengenského informačního systému (SIS) - obsáhlé databáze, jež usnadňuje bezpečnostním složkám hledání zločinců a teroristů. Británie rovněž přijde o své zastoupení v Europolu - organizaci, která se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti napříč členskými zeměmi. Podle Guardianu není pochyb o tom, že dohoda učinila Británii méně bezpečným státem.

Nejspornější část vyjednávání zjevně neučinila šťastným nikoho. Strany se dohodly na přechodném období po dobu následujících pěti a půl roku. Během této doby budou mít britští rybáři nárok na 25 procent ze všech stávajících úlovků EU ve vodách náležících Spojenému království. Po uplynutí přechodného období se bude o pravidlech pro rybolov každý rok vyjednávat znovu. Britská Národní federace rybářských organizací označila výsledek rozhovorů za „zradu“. Pasáž ostře zkritizovala též skotská premiérka Nicola Sturgeonová.

„Toryové prodali skotské rybářství,“ uvedla Sturgeonová na Twitteru a opakovaně vyzývala Skoty, že dohoda je dalším důvodem, proč by se severní část Spojeného království měla stát nezávislým státem.

The fact that many predicted it, doesn’t make it any less galling. The Tories have sold out Scottish fishing all over again. Promises they knew couldn’t be delivered, duly broken. https://t.co/2oOV7nazm4