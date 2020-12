Brexitová dohoda stále není. Rozhovory však budou pokračovat | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Finální pokus o dohodu

Navzdory intenzivním jednáním, která probíhala po celý víkend, se Evropské unii stále nepodařilo uzavřít dohodu s Velkou Británií o budoucích vztazích. Šéfové vyjednávacích týmů Michel Barnier a David Frost se nakonec shodli pouze na tom, že budou v rozhovorech pokračovat i v pondělí. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová bude dnes večer hovořit o kritické situaci po telefonu s britským premiérem Borisem Johnsonem. Podle některých zdrojů se obě strany v neděli přiblížily dohodě v otázce rybářského průmyslu. Londýn to ale popřel. Británie opustí jednotný evropský trh už za 24 dní. Francie a Německo však varovaly, že nepřijmou dohodu za každou cenu.

Argentina více zdaní své boháče

Argentinská vláda schválila nový zákon, který umožní vyšší zdanění nejbohatších obyvatel země. Majetková daň by se měla zvednout o 3,5 procenta. Změna se však bude vztahovat pouze na jedince, jejichž majetek přesahuje 200 milionů pesos, neboli 53,4 milionu korun, což znamená jen zhruba 0,8 procenta argentinských daňových poplatníků. Stát chce za vybrané peníze nakoupit zdravotnické potřeby a pomoci malým podnikům. Argentina byla těžce zasažena koronavirovou pandemií. Dosud eviduje asi 1,5 milionu osob s pozitivním testem na COVID-19. Tamní hospodářství se navíc potýkalo s dluhy a vysokou nezaměstnaností už od roku 2018.

Z trhů a burz

Americkým akciím se dařilo, německým nikoli

Burzy ve Spojených státech v minulém týdnu převážně rostly. Index Dow Jones se za uplynulých pět pracovních dní zvýšil o 1,03 procenta a širší S&P 500 o 1,67 procenta. Nasdaq Composite zpevnil o 2,12 procenta. Naopak evropské trhy se v prvním prosincovém týdnu na směru neshodly. Britský FTSE 100 vyrostl o 2,87 procenta. Francouzský CAC 40 si polepšil o 0,13 procenta. Německý DAX nicméně oslabil o 0,28 procenta.

Úspěšná IPO pro indický Burger King

První veřejná nabídka akcií (IPO) společnosti Burger King India v pátek přilákala poptávku v objemu 9,5 miliardy dolarů, přibližně 207,5 miliardy korun. Počet poptávaných cenných papírů tak překonal nabídku více než 150krát. Investoři jsou zjevně ohledně indického pohostinství optimističtí, a to i přes problémy, které sektoru způsobila pandemie. Firma plánuje využít zisky k otevření nových provozoven. Burger King India je indickou franšízou amerického řetězce rychlého občerstvení Burger King spadajícího do skupiny Restaurant Brands International. Aktuálně v Indii provozuje 261 restaurací. Do roku 2026 chce jejich počet ztrojnásobit.

Video dne

„Start!“

Americká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska v neděli vyslala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě novou a větší verzi své bezpilotní zásobovací lodi Cargo Dragon. Dnes by měla dorazit na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Součástí jejího nákladu jsou i vánoční dárky a pečený krocan. Bude to vůbec poprvé, co má SpaceX na oběžné dráze dvě lodi zároveň.

