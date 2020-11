Brexitové rozhovory pozastaveny. Prodeje švýcarských hodinek nejnižší za 80 let | E15.cz

Jednání o brexitu přerušeno

Rozhovory mezi Velkou Británií a Evropskou unií o budoucích vztazích byly dočasně pozastaveny poté, co byl člen evropského vyjednávacího týmu ve čtvrtek pozitivně testován na COVID-19. Hlavní vyjednavač za EU Michel Barnier potvrdil, že diskuze bude brzy opět pokračovat v on-line formě. Jedná se nicméně o nepříjemnou komplikaci ve chvíli, kdy času na uzavření dohody již mnoho nezbývá. Ačkoli obě strany prohlašovaly, že tento týden je nutné dojít k zásadnímu posunu, nic nenasvědčuje tomu, že se tak stalo.

Biden vyhrál v Georgii

Přestože prezident Spojených států Donald Trump nadále odmítá uznat svoji volební porážku a jeho účty na sociálních sítích jsou plné výkřiků o neplatnosti letošního hlasování, šance, že si udrží své křeslo i v příštích čtyřech letech se vytrácí. Přepočet hlasů ve státě Georgia včera jednoznačně potvrdil vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena. Biden označil Trumpovu snahu zpochybnit výsledky voleb za „naprosto nezodpovědnou“. Na poradě s guvernéry jednotlivých států dál uvedl, že se neobává toho, že by prezidentova neochota přijmout výsledky voleb zamezila lednovému předání moci.

Americké akcie rostly, evropské naopak

Americké akcie ve čtvrtek navzdory očekávání posílily. Index Dow Jones vzrostl o 0,15 procenta a širší S&P 500 zpevnil o 0,39 procenta. Investory zřejmě povzbudily k nákupům zprávy o tom, že možná přeci jen brzy dojde k jednání o záchranném balíku na podporu ekonomiky USA. Všechny hlavní evropské burzy naopak včera poklesly. Nejvíce německý DAX, jenž uzavřel obchodování ve ztrátě 0,88 procenta.

Nezájem o švýcarské hodinky

Vývoz proslulých švýcarských hodinek letos směřuje k největšímu propadu za posledních osmdesát let. Na vině je snížená poptávka po luxusním zboží a pokles cestovního ruchu ve Švýcarsku kvůli současné pandemii koronaviru. Export drahých hodinek klesl v období mezi lednem a říjnem o 26 procent. Jen v říjnu se vývoz snížil o 7,1 procenta na 1,9 miliardy franků, tedy 46,3 miliardy korun. Podle Federace švýcarského hodinářského průmyslu nelze očekávat v následujících měsících žádné zlepšení.

Buzzfeed přebírá svého konkurenta HuffPost

Americký zpravodajský on-line server Buzzfeed kupuje svého konkurenta - web HuffPost, dříve známý pod názvem Huffington Post. Dochází tak ke sjednocení dvou obřích digitálních médií, které patří k nejčtenějším ve Spojených státech. Jenom Buzzfeed má 130 milionů návštěvníků měsíčně. Dosavadní majitel HuffPostu Verizon Media se stane minoritním akcionářem v Buzzfeedu a plánuje investovat do rozvoje spojených firem. Platformy budou nově navzájem sdílet svůj obsah a spojí síly i v oblasti reklamy. Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny. Verizon koupil HuffPost před pěti lety za 4,4 miliardy dolarů.

