Britská vláda se připravuje na brexit bez dohody. V novou nevěří | E15.cz

Nová britská vláda se připravuje na brexit bez dohody. Listu The Sunday Times to řekl šéf úřadu vlády Michael Gove. Podle Govea Londýn "pracuje s předpokladem, že Evropská unie s Británií novou dohodu neuzavře". Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn televizi Sky News řekl, že jeho strana udělá vše, co bude v jejích silách, aby brexitu bez dohody zabránila.