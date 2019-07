Britské mzdy rostou nejrychleji za více než dekádu, tempo překonalo odhady analytiků | E15.cz

Růst mezd v Británii byl ve třech měsících do konce května nejrychlejší za více než 11 let. Přestože míra nezaměstnanosti se podle předpokladů udržela na 3,8 procenta, což je nejméně od počátku roku 1975, tvorba nových pracovních míst zpomaluje a neobsazených míst bylo v uvedeném období nejméně za více než rok. Vyplývá to z dat statistického úřadu ONS.