Polská firma by mohla vyrábět vakcínu od Novavaxu | E15.cz

Londýn a Brusel opět na nože

Pobrexitové vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií jsou opět napjaté, píše britský deník Financial Times. Krizi odstartovalo středeční rozhodnutí Londýna prodloužit dočasné výjimky pro firmy, které vyvážejí či dovážejí zboží do Severního Irska. Británie tak chce pomoci podnikatelům adaptovat se na nová pravidla. Ulster se kvůli ponechání otevřené hranice s Irskou republikou ocitl de facto v izolaci od zbytku Spojeného království. Brusel a Dublin však tento krok považují za porušení brexitové dohody a zvažují právní odvetu. Britsko-evropské vztahy se zhoršily už na konci ledna kvůli sporům o dodávky vakcín proti koronaviru.

Krvavý den v Barmě

Barma má za sebou dosud nejkrvavější den protestů proti vojenskému převratu, informuje agentura Reuters. Během demonstrací ve středu zemřelo 38 lidí, uvedla zmocněnkyně OSN pro Barmu Christine Schranerová Burgenerová. Bezpečnostní složky podle svědků použily proti demonstrantům ostré náboje. Dohromady si už protesty vyžádaly přes padesát mrtvých. Více než 1200 lidí bylo zatčeno nebo odsouzeno. Jsou mezi nimi také novináři. Barmská armáda se chopila moci v zemi 1. února a vězní demokraticky zvolenou civilní vůdkyni Do Aun Schan Su Ťij.

Evropské akcie rostly, USA srazil výprodej technologií

Americké burzy včera znovu poklesly. Investoři přesouvali své peníze z velkých technologických společností do akcií bank či průmyslových podniků. Index S&P 500 se snížil o 1,31 procenta, Dow Jones odepsal 0,39 procenta a Nasdaq Composite se propadl o 2,7 procenta. Posilovaly kryptoměny a ropa. Naopak ceny zlata a stříbra klesly zhruba o dvě procenta. V západní Evropě naopak zavládl optimismus. Britský index FTSE 100 se zvýšil téměř o procento. Německý DAX přidal 0,29 procenta, francouzský CAC 40 zpevnil o 0,35 procenta a celoevropský STOXX Europe 600 přidal 0,05 procenta.

Polský Mabion se dohodl s Novavaxem

Polská biotechnologická společnost Mabion by mohla již brzy vyrábět vakcíny proti nemoci COVID-19 pro americkou farmaceutickou firmu Novavax. Uvádí to polský deník Rzeczpospolita. Novavax a Mabion se dohodly na provedení technických testů. Pokud dopadnou úspěšně, budou Poláci zajišťovat produkci americké očkovací látky v Evropě. Investoři na zprávu reagovali nadšením. Akcie Mabionu včera vyskočily na varšavské burze téměř o 90 procent na 59,2 zlotých. Vakcína od Novavaxu čeká na schválení, které by měla v USA dostat v květnu.

Las Vegas Sands, founded by late casino mogul Sheldon Adelson, will sell its Vegas properties for $6.25 billion, exiting the U.S. gambling hot spot after three decades to focus on Asia, home to the world’s largest gambling hub, Macau. More here: https://t.co/Pj39GoBimB pic.twitter.com/2dlBR7sLpC