Britská vláda při absenci dohody požádá o odklad brexitu | E15.cz

Britská vláda požádá o další odklad brexitu, pakliže se jí nepodaří do soboty ratifikovat podmínky odchodu z Evropské unie. Podle televize Sky News to řekl ministr pro brexit Stephen Barclay. Zároveň uvedl, že je proti jakémukoli prodloužení vyjednávacího období, i kdyby mělo posloužit jen pro dotažení vznikající dohody.

Sobotní termín pro ratifikaci „rozvodové“ dohody stanovil britský parlament na začátku září, když schválil zákon vytvořený s cílem vyloučit variantu brexitu bez dohody na konci října. Pakliže do 19. října nebude dohoda schválena, ukládá opatření vládě dojednat se zbytkem EU nový odklad britského odchodu z bloku.

„Mohu potvrdit, jak opakovaně popisoval premiér, že vláda zaprvé dodrží zákon a zadruhé dodrží závazky poskytnuté soudu v souvislosti se zákonem,“ řekl Barclay členům brexitového výboru Dolní Sněmovny.

Premiér Boris Johnson a jeho kolegové z kabinetu dlouho naznačovali, že žádost o odklad brexitu do Bruselu nepošlou, nebo že se budou zákon, který označují za „kapitulační“, snažit sabotovat. Oponenti ministerského předsedy se kvůli tomu obrátili na skotský soud, přičemž vláda v rámci sporu předložila dokument, v němž uznává, že Johnson za stanovených podmínek o odklad požádat musí.

Barclay ve středu také zpochybňoval teorie o tom, že vláda by mohla společně s dopisem žádajícím o odklad doručit do Bruselu i druhé psaní, v němž by vyjadřovala svůj odpor vůči odsunutí data brexitu. Ministr pro odchod z EU prý žádné informace jakémkoli plánu se dvěma dopisy nemá.

Vzhledem k aktuálnímu stavu rozhovorů mezi představiteli Londýna a Evropské komise se také spekuluje o možnosti krátkého „technického“ prodloužení vyjednávacího období, které by umožnilo „finalizaci detailů“ případné nové dohody. Na otázku, zda by byl ochoten se vydat touto cestou, odpověděl Barclay odmítavě.

„Ne. Myslím, že je důležité, abychom odešli 31. října,“ řekl. Odchod z EU v aktuálním termínu představuje hlavní slib, se kterým premiér Johnson nastupoval do čela vlády. Barclay naznačil, že britský parlament by stihl mezi nadcházejícím summitem EU a koncem měsíce podmínky brexitu ratifikovat.