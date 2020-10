Giganti ze Silicon Valley dnes oznámí své výsledky | E15.cz

Top události

Britský premiér čelí žalobě

Skupina britských poslanců, mezi kterými je i bývalý poradce pro národní bezpečnost Peter Ricketts, podala žalobu k soudu na premiéra Spojeného království Borise Johnsona. Informuje o tom deník The Guardian. Důvodem je neochota současného vládního kabinetu důkladně vyšetřit údajné vměšování Ruska do britských voleb. Johnsonova vláda už dříve čelila kritice za to, že selhala ve vyšetřování ruského ovlivňování hlasujících v brexitovém referendu z roku 2016. Rusko je dlouhodobě podezřelé ze zasahování do řady západních voleb a referend. Mělo ovlivnit také prezidentskou volbu v USA v roce 2016 a ve Francii o rok později.

Další George Floyd

V americké Filadelfii byl vyhlášen zákaz nočního vycházení po 21. hodině. Velkoměstem už dva dny zmítají násilné nepokoje, včetně rabování, které vypukly poté co místní policie zastřelila sedmadvacetiletého Afroameričana Waltera Wallace. Mladík byl podle policistů zabit, protože odmítl jejich výzvy, aby upustil nůž. Wallace nicméně trpěl duševní poruchou a jeho manželka tvrdí, že na to zasahující strážníky upozornila. Filadelfie se potýkala s násilnými protesty a vandalismem i kvůli květnovém úmrtí jiného Afroameričana George Floyda v Minneapolisu.

Z trhů a burz

Trhy v Evropě i Americe utrpěly

Akciové burzy mají za sebou jeden z nejhorších dní v letošním roce. Investoři se obávají dalšího šíření koronavirové nákazy. Evropské vlády obnovují restriktivní opatření. Navíc to vypadá, že se záchranný balík na pomoc ekonomice Spojených států nepovede schválit do prezidentských voleb. Americké indexy ve středu ztratily kolem tří a půl procenta. Depresivní nálada se přenesla také do Evropy. Nejvíce se propadl německý DAX, jenž klesl o 4,17 procenta. Prudce oslabil také francouzský CAC, a sice o 3,37 procenta.

Samsung těží z bojkotu Huawei

Ve čtvrtek bude jistě zajímavé sledovat akcie jihokorejského Samsungu. Elektrotechnický gigant dosáhl v letošním třetím čtvrtletí na rekordní tržby ve výši 59 miliard dolarů, tedy asi 1,3 bilionu korun. Jeho zisk činil v daném období 8,3 miliardy dolarů, což znamená 49procentní nárůst oproti loňskému roku. Prodej chytrých telefonů firmy stoupl o padesát procent, a mikročipů dokonce o 82 procent. Samsungu hodně pomohly k pozitivnímu výsledku americké sankce vůči jeho čínskému konkurentovi Huawei.

Tweet dne

As e-bike sales boom during coronavirus pandemic, Harley-Davidson joins the market https://t.co/v1B8O5xG9F — Boston Herald (@bostonherald) October 28, 2020

„Prodeje elektrokol v době pandemie prudce stoupají, Harley-Davidson se proto rozhodl vstoupit na trh.“

Slavný americký výrobce motocyklů Harley-Davidson se adaptuje na nové trendy a začal s vývojem elektrických kol. Chce tak oslovit mladou generaci a nakopnout své slabé tržby z letošního roku. První elektrokola od Harleye mají jít do prodeje v první polovině roku 2021.

