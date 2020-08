George Soros slaví 90. narozeniny. Varuje před rozpadem EU | E15.cz

George Soros (90) Narodil se v Budapešti jako György Schwartz do židovské rodiny. V 16 letech se odstěhoval do Velké Británie a od poloviny 50. let žije trvale ve Spojených státech.

V roce 1969 převzal vedení hedgeového fondu Quantum Fund, jehož prostřednictvím desítky let zhodnocoval peníze investorů a sám vydělal miliardy.

Podle posledního měření provedeného časopisem Forbes je 162. nejbohatším člověkem na planetě s majetkem v hodnotě 8,3 miliardy dolarů.

Významně se angažuje také v mecenášské činnosti a boji za lidská práva. V době komunistické totality třeba podporoval československou Chartu 77. V 70. letech poskytoval univerzitní stipendia černošským studentům v Kapském městě.

Vešel ve známost také coby protagonista internetových dezinformací a nepodložených konspiračních teorií, které ho pravidelně osočují z osnování nejrůznějších globálních událostí. Má být například zodpovědný za migrační krizi.