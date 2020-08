Protesty proti Lukašenkovi zatím nepoškodily český byznys | E15.cz

Česká republika je pro Bělorusko důležitým obchodním partnerem. Ve východoevropské zemi je registrováno 171 společných česko-běloruských podniků a společností s českým kapitálem. Dvanáct z tohoto počtu tam podniká v rámci Svobodných ekonomických zón, zbytek působí prostřednictvím zastoupení nebo oficiálních distributorů.

„Mezi řadou oborů, ve kterých se české firmy v Bělorusku realizují, jsou významné například podíly na výstavbě logistických skladů, zabezpečovací a modernizační systémy na železnici, dodávky systémů pro vodní elektrárny nebo realizace výstavby továrny na výrobu papíru,“ uvádí Zastupitelský úřad České republiky v Minsku. Vzájemný obchod loni zaznamenal růst o 1,2 procenta na 10,91 miliardy korun.

„Bělorusko má pro české podnikatele dvě hlavní výhody. Je to jeho blízkost a také to, že funguje jako vstupní prostor na trh ruský a do dalších států Euroasijského ekonomického svazu,“ říká František Masopust, předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Česká stopa v Bělorusku není podle něho tak výrazná jako v případě Německa nebo Itálie, ale vzájemné obchodní vztahy firem jsou velmi hluboké.

Nynější politická nestabilita by se na obchodních vztazích neměla podle Masopusta podepsat. „Jsem přesvědčen, že současné problémy nebudou mít na podnikání v Bělorusku výrazný dopad. České firmy by měly být trpělivé a nedělat ukvapená rozhodnutí. Situace v regionu se určitě brzy stabilizuje.“

Také zvažované hospodářské sankce ze strany Evropské unie budou mít podle něj spíše symbolický význam. „Myslíte, že Německo uzákoní něco, co by poškodilo jeho vlastní obchodní zájmy?“ ptá se.

České společnosti, jež podnikají v Bělorusku, reagují na vyostřený stav spíše opatrně. „Na běloruském trhu fungujeme normálně. Situaci monitorujeme. V rámci možností se snažíme získat další zakázky,“ sdělil deníku E15 Vojtěch Kostiha z české stavební firmy Metrostav, která nedávno dokončila výstavbu čističky odpadních vod v západoběloruském městě Brestu.

„Situace v Bělorusku se nás aktuálně nedotýká,“ přidává se Eva Kijonková ze společnosti Cylinders Bel, která vyrábí ocelové lahve v běloruské Orše a patří do holdingu českého miliardáře Jana Světlíka. Část podnikatelů nicméně vyjádřila obavy, že další eskalace konfliktu by mohla mít na byznys neblahý vliv.

„Sankce by s velkou pravděpodobností mohly ohrozit výsledky naší práce. Obchodní vazby a jméno se budují roky a přijít o ně lze rychle a snadno,“ varuje Zbyněk Kalina, statutární ředitel a předseda správní rady firmy Moravia Systems, která dodává průmyslové armatury.

Podnik, který má v Minsku od roku 2017 otevřenou vlastní kancelář, tam nedávno uzavřel desetiletou servisní smlouvu na plynovou elektrárnu. „Budu velice rád, pokud se podaří současnou složitou situaci vyřešit jednáními, a pro zemi diplomaticky nalézt stabilní a perspektivní uspořádání,“ říká Kalina.