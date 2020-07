Čtvrtstoletí od srebrenického masakru. Příbuzní pohřbí další oběti, které se podařilo identifikovat | E15.cz

Na hřbitově na okraji Srebrenice bude v sobotu pohřbeno dalších osm bosenských mužů a chlapců, čtvrt století poté, co byli zabiti během nejhoršího masakru v Evropě od druhé světové války. Jejich náhrobky se připojí k tisícům dalších, na kterých je vytesán stejný měsíc i rok úmrtí, napsala agentura AP.

Vraždění ve Srebrenici, které během deseti dní nepřežilo asi 8000 mužů a chlapců a které Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) označil za genocidu, se událo během války provázející rozpad tehdejší Jugoslávie. Občanská válka v jedné ze součástí federace - Bosně a Hercegovině - byla v letech 1992 až 1995 nejkrvavější kapitolou tohoto procesu. Během více než tří let si vyžádala na 100 tisíc mrtvých a statisíce lidí musely opustit své domovy.

Ani po tolika letech se nepodařilo všechny oběti masakru identifikovat. Srbové se v posledních měsících války snažili své zločiny zakrýt a ostatky přemísťovali na různá místa a zakopávali je do masových hrobů. K tomu často používali třeba i buldozery. Od roku 1996 se ale odborníků z Bosny i z celého světa postupně daří tyto masové hroby odhalovat a oběti krveprolití identifikovat.

Pohřbu dalších obětí se letos zúčastní i Fazila Efendičová, která při masakru přišla o manžela a jediného syna. Jejich těla byla identifikována již v předchozích letech, letos chce Efendičová svou účastí podpořit ostatní ženy, které ve válce ztratily své blízké. Mít nějaký hrob, který mohou navštívit, jim přinese úlevu, říká bosenská žena.

„Neexistují slova, která by popsala zármutek, který cítíte, když se snažíte najít jednotlivé kosti vašich milovaných,“ uvedla Efendičová. „Navštívila jsem všechny nově nalezené masové hroby a viděla jsem, co se v nich nachází,“ dodala.

Ostatky jejího manžela Hameda byly objeveny ve dvou masových hrobech, jeden byl odhalen v roce 1998, druhý o dva roky později. Ostatky syna Fejza, tedy jen dvě kosti z končetin, se podařilo najít o několik let později. Efendičová pohřbila na hřbitově v Potočari nejprve svého manžela, později i to, co zbylo z jejího syna. „Chtěla jsem, aby spočinul vedle svého otce a mohla jsem přijít a pomodlit se u jejich hrobu,“ uvedla.

Smuteční ceremonie, která se koná 11. července, se každoročně účastnily tisíce návštěvníků. Letos ale bude mít kvůli koronavirové pandemii na hřbitov přístup jen malé množství příbuzných obětí. Mnoho řečníků vystoupí na akci „virtuálně“, vysvětlil Emir Suljagić, ředitel památníku v Potočari.