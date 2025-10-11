Další hrozba pro trhy. Spojené státy uvalí na čínský dovoz dodatečné clo 100 procent
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy uvalí na čínské zboží další dodatečná cla ve výši 100 procent. V platnost mají vstoupit nejpozději 1. listopadu, napsal dnes na sociální síti Truth Social. Trump dodal, že USA také zavedou vývozní kontroly na veškerý kriticky důležitý software vyrobený v USA.
"Od 1. listopadu 2025 (nebo dříve, v závislosti na dalších krocích nebo změnách ze strany Číny) uvalí Spojené státy americké na Čínu clo ve výši 100 procent nad rámec cla, které v současné době platí," napsal americký prezident. Trump vysvětlil, že nová cla nařizuje v reakci na omezení, která Čína zavedla na vývoz svých vzácných kovů.
Celní sazby uvalené na výměnu zboží mezi oběma největšími světovými ekonomikami by se tak dostaly zhruba na úroveň, která v dubnu vyvolala obavy z prudké recese a chaos na finančních trzích, připomněla agentura AP.
Donald Trump se ve svém příspěvku vyjádřil k obchodní politice Číny, kterou označil za „mimořádně agresivní“. Důvodem je podle něj nepřátelské oznámení Pekingu, že od 1. listopadu 2025 plánuje zavést rozsáhlé vývozní kontroly na většinu svých produktů, včetně některých, které ani neprodukuje. Trump doplnil, že toto opatření, jež bylo dle jeho názoru Čínou dlouhodobě připravováno, ovlivní všechny země bez výjimky.
V reakci na to Spojené státy oznámily záměr uvalit vlastní exportní restrikce, a to na veškerý kriticky důležitý software vyvinutý v USA.
Tato eskalace napětí se okamžitě projevila na amerických akciových trzích. V důsledku Trumpovy pohrůžky zavedení masivních cel na čínský dovoz došlo k prudkému oslabení. Dow Jonesův index poklesl o 1,9 procenta a uzavřel na hodnotě 45 479,60 bodu. Širší index S&P 500 ztratil 2,71 procenta na 6552,51 bodu, zatímco technologický Nasdaq Composite zaznamenal propad o 3,56 procenta na 22 204,43 bodu. Pro S&P 500 a Nasdaq se jednalo o nejvýraznější jednodenní pokles od letošního dubna.
Současná situace je dalším projevem obchodního sporu, v němž Peking již dříve omezil vývoz vzácných nerostů, klíčových pro americkou ekonomiku. Nyní vyvstává otázka, zda nadcházející bilaterální jednání mezi Trumpem a jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem, které se má konat na konci měsíce v Jižní Koreji, přinese zmírnění napětí.