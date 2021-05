Bitcoin je lepší než držet dluhopisy, prohlásil Ray Dalio | E15.cz

Zakladatel největšího hedgeového fondu na světě Bridgwater Associates Ray Dalio na konferenci Consensus uvedl, že patří mezi držitele kryptoměny. Na téma bitcoinu se veřejně vyjadřoval už dříve, jeho poznámky ale měly převážně kritický podtón. Zároveň ale v poslední době doporučoval investovat do všeho, čeho si „centrální banky nemohou libovolně natisknout neomezené množství.“ Mezi tento typ investic spadá i nejrozšířenější virtuální měna. Její kurz se po Daliově slovech drží v porovnání s víkendovými minimy o zhruba třicet procent výše.

„Držím něco bitcoinu. Radši bych držel kryptoměnu než dluhopis,“ uvedl podle serveru Marketwatch Dalio. Výši své kryptoměnové investice neupřesnil.

Zároveň varoval, že se bitcoin může stát obětí vlastního úspěchu v případě, že by u vlád jednotlivých států vyvolal pocit ohrožení. Mohly by pak spustit restrikce vůči bitcoinu, respektive jeho držitelům.

Podobnou argumentaci použil v listopadu, když tvrdil, že bitcoin nakonec své držitele zklame. „Nemyslím, že digitální měny uspějí do takové míry, v jakou držitelé doufají,“ popsal Dalio. Argumentoval i jejich relativní nepoužitelností pro běžné platby kvůli výkyvům kurzu.

Jeho nynější postoj ale představuje povzbuzení majitelů kryptoměn v době, kdy cena digitálních měn prošla největším masakrem za 15 měsíců. Kurz bitcoinu sestoupil v neděli už podruhé v minulém týdnu až ke 30 tisícům dolarů za jednu virtuální minci.

V polovině dubna dosáhnul bitcoin cenového rekordu v hodnotě 64 tisíc dolarů. "Bitcoin odepsal ze svého rekordu přes 50 procent během 35 dní. V případě Etherea to trvalo jen osm dní. Problém s takhle vysokými výkyvy hodnoty je, že kryptoměny budou vypadat z pohledu firem jako nepoužitelná investice," napsal před několika dny na twitteru ředitel analytické sekce The Block Vavřinec Čermák.

Podle jiných hlasů došlo ale k ozdravnému procesu v podobě finanční likvidace příliš odvážných spekulantů, kteří se nebojí obchodovat s kryptoměnami takzvaně na páku.

Šéfka společnosti Ark Invest Cathie Woodová navíc v rozhovoru s agenturou Bloomberg řekla, že stále trvá na své předpovědi, podle které se cena bitcoinu dostane až na 500 tisíc dolarů. To znamená, že proti současným cenám by musela zdražit více než desetinásobně.

„Lidi to považují za okamžik, kdy je vhodné po propadu nakupovat, a řada z nich si myslí, že je to poslední šance nakoupit bitcoiny levně," poznamenal šéf obchodní platformy Cryptohopper Ruud Feltkamp. „Nejbližší měsíce ukážou, zda bude růstový trh pokračovat, anebo zda je to začátek jeho konce," citovala ho agentura Reuters.