Erdoğanův obří Istanbulský kanál se začne stavět v červnu | E15.cz

Erdoğanův obří projekt dostal zelenou

Turecko začne na konci června budovat Istanbulský kanál, který propojí Černé a Marmarské moře. Stane se tak alternativou k Bosporskému průlivu. Řekl to o víkendu turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, jenž stavbu za patnáct miliard dolarů, kolem 313 miliard korun, plánoval posledních deset let. Erdoğan je přesvědčen, že budování nového kanálu přispěje k ekonomickému oživení země, usnadní lodní dopravu a vytvoří tisíce pracovních míst. Podle kritiků z řad opozice však tento megalomanský projekt až příliš zatíží turecké daňové poplatníky a poškodí životní prostředí.

Blíží se konec Netanjahua

Izrael je blízko sestavení nové vlády, ve které by po dvanácti letech mohl chybět dosavadní premiér Benjamin Netanjahu. Šéf izraelské krajně pravicové strany Jamina Naftali Bennett včera nečekaně oznámil, že podpoří koalici v čele s Jairem Lapidem, lídrem středové strany Ješ Atid. Netanjahu to označil za zradu izraelské pravice. Lapid má čas na vytvoření vlády do středy. Strany, z nichž by sestavil nový kabinet, sice mají podle zahraničních agentur spolu pramálo společného, spojuje je však touha odstavit od moci dlouholetého ministerského předsedu Netanjahua. Předčasné volby se v Izraeli konaly již v březnu. Jejich výsledek ovšem dosud neumožnil žádnému z politiků sestavit většinový kabinet.

Total chce sázet na obnovitelné zdroje

Francouzský ropný gigant Total se přejmenuje na TotalEnergies. Změna názvu má odkazovat ke skutečnosti, že firma se bude v nadcházejících letech soustředit primárně na těžbu obnovitelných zdrojů energie. Shodli se na tom akcionáři společnosti na pravidelném výročním mítinku. Pro přejmenování hlasovalo více než 90 procent z nich. „Chceme se stát globálním lídrem ve výrobě zelené energie,“ uvedl šéf korporace Patrick Pouyanné. Total, který je čtvrtým největším soukromým producentem ropy a zemního plynu na světě, se zavázal k roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Tajemný konflikt Airbusu s Qatarem

Katarské státní aerolinky Qatar Airways se dostaly do záhadného sporu s evropským výrobcem letadel Airbus, napsala v pondělí ráno agentura Bloomberg. Výkonný ředitel Qataru Akbar Al Baker už podruhé tento měsíc varoval Airbus, že jeho letecká firma přestane od Airbusu přijímat dodávky, dokud nevyřeší závažný problém, jehož povahu ovšem Baker odmítl specifikovat. Příčinu podivného konfliktu nechce zveřejnit ani Airbus. Qatar Airways byly stejně jako všechny velké aerolinky tvrdě zasaženy současnou koronakrizí. Katarská vláda poskytla společnosti od začátku pandemie finanční pomoc ve výši tří miliard dolarů, téměř 63 miliard korun.

Airbnb CEO Brian Chesky said travel demand is rebounding, but he doesn't expect business travel to ever return to the way it was before.



"It doesn't mean business travel is dead, just business travel as we knew it isn't coming back the way it was." https://t.co/tGSjUtHf6A pic.twitter.com/4kn84A13Br