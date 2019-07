Demise kosovského premiéra je jen politický trik, řekl prezident Srbska Vučić | E15.cz

Vučić varoval před euforií srbské veřejnosti. Je totiž přesvědčen, že v Haagu Haradinaje do 48 hodin zase pustí. Tento bývalý velitel povstalecké Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) je v Srbsku považován za válečného zločince jako řada dalších vysoce postavených činitelů Kosova, včetně prezidenta Hashima Thaçiho.

„Rozumím radosti, neřkuli určitému uspokojení, z předvolání Haradinaje. Myslíme si (ale), že důvod k euforii není, protože bereme v úvahu všechna fakta a důsledky tohoto činu a zejména to, jak se budou jak Albánci, tak mezinárodní společenství chovat vůči Srbsku a jeho národu,“ prohlásil Vučić při narychlo svolané dopolední tiskové konferenci.

„Demise Ramushe Haradinaje je politický trik k získání popularity. Bojuje, aby porazil své protivníky v Kosovu. Hrdina, který bojuje, a ostatní nejsou hodni vůdce, který je vede do světlé budoucnosti,“ řekl ironicky srbský prezident. Haradinaj se podle něj vrátí jako „hrdina albánského národa“ a jeho popularita poroste.

Jde už o druhou Haradinajovu rezignaci z pozice šéfa kabinetu kvůli pozvánce do Haagu. Poprvé podal demisi v roce 2005, kdy ho haagský tribunál (ICTY) obvinil z válečných zločinů. V roce 2012 ho ale osvobodil pro nedostatek důkazů. V Srbsku se to mimo jiné dávalo do souvislosti s podezřelými úmrtími některých svědků, proto se nyní také na webu objevily jízlivé poznámky ve stylu, zda zvláštní soud nyní dokáže, aby svědci obžaloby přežili.